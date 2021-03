VIDEO Criza sanitara provocata de COVID-19 a generat proteste in Argentina si Paraguay. Fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene

Fire, smoke, gunshots in Paraguay capital as pandemic response ignites protests https://t.co/vo5gqBqctP - KKC-Anti-Fascist Resists.#WearADamnMask (@KarenChestney) March 6, 2021

People in #Paraguay took to the streets to protest government corruption and mismanagement, South Africans may learn a thing or two here pic.twitter.com/ZoSj4ZG0o7 - M A N S A M I C H U (@MichuEmenalo) March 6, 2021

#COVID19



Protests erupt over Paraguay's handling of COVID-19https://t.co/iIzGrq6x5y reports: https://t.co/lrnLUIFs5Y



Protest erupts in Paraguay over Gov't handling of COVID-19. https://t.co/9SA4HyzkUL - Noble Reporters Media (@Newsworthy3Blog) March 6, 2021

Protestele au devenit violente, dupa ce fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene si gloante din cauciuc, relateaza Reuters.In capitala Asuncion, in noaptea de vineri, 5 martie, mii de oameni si-au exprimat nemultumirea fata de masurile luate de conducere, iar sub presiune ministrul Sanatatii a demisionat.Fortele de ordine au folosit gloante de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea adunata in fata cladirii Congresului din centrul capitalei Paraguayului, unde protestatarii au trecut de bariere, au incendiat baricade si au aruncat cu pietre in politisti.Numarul contaminarilor zilnice cu SARS-CoV-2 a atins un maxim in Paraguay, unde spitalele sunt in colaps."Este pacat ca tinerii au dus asta prea departe. Sunt oameni care nu cauta decat sa distruga", a declarat ministrul de Interne, Arnaldo Giuzzio, pentru postul Telefuturo. "Aceste violente nu au sens".Vineri, ministrul Sanatatii, Julio Mazzoleni, a demisionat, la o zi dupa ce parlamentarii i-au cerut acest lucru.Mazzoleni este unul dintre inaltii oficiali sanitari din America Latina care au fost fortati sa demisioneze in ultimele saptamani.Presedintele Mario Abso l-a numit pe dr. Julio Borba, viceprim-ministru, in locul lui Mazzoleni. El a spus ca va incepe imediat sa gaseasca o solutie pentru a obtine medicamente si consumabile.In ultimele sapte zile, in Paraguay au fost inregistrate cate 115 contaminari la 100.000 de oameni. Mai putin de 0,1% dintre locuitorii tarii au fost vaccinati.De la inceputul pandemiei, in Paraguay - tara cu aproximativ 7 milioane de locuitori - au fost inregistrate peste 165.800 de cazuri de Covid-19 si mai mult de 3.270 de decese asociate.De cealalta parte, in Argentina, oamenii au iesit in strada pentru a contesta restrictiile impuse in contextul cresterii numarului de cazuri de infectie cu noul coronavirus.Mai multe grupuri internationale pentru drepturile omului au condamnat folosirea generalizata a fortei de catre politia din provincia argentiniana Formosa.Potrivit imaginilor difuzate de presa locala, fortele de ordine au tras vineri cu gloante din cauciuc si au lansat gaze lacrimogene asupra protestatarilor din capitala Formosa, dupa ce autoritatile au decis inchiderea mai multor unitati economice in incercarea de a opri cresterea numarului de cazuri.Mai multe persoane au fost ranite, intre care si jurnalisti, si au fost facute si cateva arestari.Seful Cabinetului presedintelui Alberto Fernandez a scris pe Twitter ca "statul trebuie sa garanteze exprimarea libera si pasnica a cetatenilor... violenta nu este vreodata calea".Formosa, aflata in nordul Argentinei, este una dintre cele mai sarace provincii din tara sud-americana si a fost foarte afectata de recesiunea agravata de criza sanitara.Argentina, cu aproximativ 44,5 milioane de locuitori, a inregistrat peste 2,14 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, incepand cu luna martie a anului trecut, si mai mult de 52.780 de decese asociate.