Cum planuieste Croatia sa isi relanseze turismul. "Turistii vor plati doar un pret simbolic"

Hotelierii croati spera ca numarul mic de vizitatori din prezent sa revina la cifre mai normale incepand de la mijlocul lunii mai, pe masura ce restrictiile de calatorie sunt relaxate treptat in Europa, si pentru aceasta vor sa se asigure sa sunt bine pregatiti. Investim puternic in sejururi sigure pentru oaspetii nostri, de la dezinfectie si geamuri de protectie la receptie, la mai mult personal care sa serveasca mancarea si pana la proceduri de inregistrare si plati digitale", a declarat Eva De Zan Prusina, director de PR la grupul Plava Laguna, care detine hotelul Parentium din statiunea Porec.In mod normal, turismul este responsabil pentru o cincime din economia Croatiei, insa pandemia de Covid-19 a dus la injumatatirea veniturilor din turism in 2020, pana la aproximativ 4,8 miliarde de euro.Gratie campaniei guvernamentale lansata vineri, Banca Centrala a Croatiei se asteapta ca veniturile din turism sa ajunga in acest an pana la 70% din nivelul normal, o perspectiva optimista impartasita si de ministrul croat al Turismului, Nikolina Brnjac."Am alocat aproximativ 20 de milioane de kuna (3,18 milioane dolari) pentru cumparare de teste antigen , pentru care turistii vor plati doar un pret simbolic", a spus Nikolina Brnjac. Aceasta a adaugat ca vizitatorii vor primi rezultatele testelor inainte de a se intoarce acasa.Grupul hotelier Plava Laguna, care detine 20 de hoteluri in trei locatii, ofera deja teste COVID-19 la cele trei hoteluri ale sale care sunt deschise in acest moment, la un pret de cost cuprins intre 17 si 63 de euro de persoana."Salutam decizia Ministerului Turismului de a subventiona testele", a spus managerul Eva De Zan Prusina.