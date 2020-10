Cu 30 de zile pana la alegeri prezidentiale in SUA, efectele primei dezbateri si infectarea primei familii cu COVID19

Eram abia intrati in ultima luna de campanie si in plina discutie despre rasunetul pe care il au efectele primei dezbateri prezidentiale, cand a venit vestea socanta: presedintele si prima doamna sunt infectati cu COVID 19.Din cele facute cunoscute presei, se pare ca prima confirmare a fost facuta in seara zilei de 1 0ctombrie. In ziua de 2 octombrie, dupa primele comunicate foarte optimiste din timpul diminetii, au urmat informatiile ca "din motive de asigurare a unui exces de prudenta" presedintele trebuie internat la celebrul centru medical militar Walter Reede, din Bethesda Maryland, situat in imediata apropiere a capitalei si care este sediul echipelor medicale care asigura sanatatea primei familii.Mai tarziu s-a aflat ca au existat mai multe motive de ingrijorare, legate de simptome si de scaderea nivelului de oxigen din sange (normal peste 90% saturatie a hemoglobinei).S-a mai comunicat publicului ca presedintele este tratat cu agentul antiviral Remdesivir (Gilead Sciences) si cu o combinatie de anticorpi (anticorpi monoclonali injectabili, produsi de firma Regeneron).A doua zi a fost raportat un progres major, cu dimunarea simptomelor, disparitia febrei si o saturatie de oxigen de 96-98%.Cativa colaboratori apropiati ai presedintelui, cu care a avut contact in ultimele zile, au fost confirmati deasemeni ca au fost contaminati cu coronavirus. Printre ei fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie si consilierele Kelyanne Conway si Hope Hicks.Sunt multiple implicatii ale acestei conditii noi.Va deveni presedintele grav bolnav, sau va traversa doar o forma usoara, cu revenirea in activitate doar dupa cateva zile?Daca revine la activitate, in ce forma va fi pentru a face fata greutatilor ultimei faze ale campaniei, in care era deja pe pozitia secunda atat in sondajele de opinie din majoritatea statelor cat si la colectarea de fonduri?Si pana acum rezultatele sondajelor de opinie nu s-au imbunatatit pentru presedinte.Vor putea fi tinute celelalte doua dezbateri prezidentiale, programate in zilele de 15 si 29 octombrie?Aproape sigur, daca dezbaterile se vor tine, ele nu vor avea un formatul "pe viu", ci unul video.Ideea amanarii alegerilor cade de la inceput din doua motive principale: alegerile prezidentiale americane nu au fost niciodata reprogramate, chiar in conditii de razboi si procesul de votare a inceput deja, cu sute de mii de buletine de vot deja expediate din strainatate si din tara.La internarea lui Donald Trump nu a fost luata in consideratie ipoteza transmiterii autoritatii, care se impune cand presedintele este incapacitat, sau sub anestezie generala. Daca este necesara, tranzitia puterii se face conform procedurilor enuntate in cel de al 25-lea amendament constitutional.Odata cu cel internat, au fost transportate la spital multe documente si mijloace de comunicare, ca si faimoasa valiza poreclita "mingea de futbol", in care sunt codurile pentru atac nuclear si care nu trebuie sa fie niciodata la o distanta mai mare de cateva secunde de seful statului.Presedintele a continuat sa lucreze de la spital si a fost in strans contact cu departamentele executive si cu liderii campaniei electorale.Aparitia atat de timpurie a "surprizei lunii octombrie" face probabila interventia altor elemente, care vor continua sa modifice mersul si rezultatele campaniei si a eforturilor de a nominaliza pe Amy Coney Barrett pentru postul vacant de la Tribunalul Suprem.Saptamana viitoare este de o mare importanta atat pentru evolutia bolii care-l afecteaza pe presedinte, cat si pentru modificarile pe care le vor avea indicatorii electorali.O posibilitate este cea care semnaleaza efectele negative ale noii vulnerabilitati a lui Donald Trump, care vor duce - in final - la esecul tentativei de a obtine realegerea.Conform agentiei Reuter, un sondaj recent indica a diferenta de 10% in favoarea lui Joe Biden si majoritatea alegatorilor nemultumiti de Trump il acuza de neglijente in protectia antiCOVID.O alta varianta este cea care lanseaza ipoteza ca masivele atacuri de presa, tonul acuzatiilor care domina articolele critice (unele chiar exprimand clar dorinta de a-l vedea pe presedinte mort) si mai ales neasteptata boala vor starni un val de simpatie pentru Donald Trump, prin care se va schimba mersul campaniei in favoarea lui.Luna octombrie va fi una a schimbarilor si multiplelor surprize.