Dezvaluirile unui studiu recent despre Groenlanda. Cum arata taramul gheturilor in urma cu un milion de ani

Aceasta concluzie a putut sa fie formulata gratie descoperirii fosilelor unor plante in mai multe prelevari glaciare, uitate timp de decenii si regasite apoi din intamplare intr-un congelator din Copenhaga, a explicat marti Dorthe Dahl-Jensen, coautoare a acestui studiu, publicat in revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), editata de Academia de stiinte americana."In esantioanele glaciare, am putut sa identificam muschi, crengi si frunze intregi, perfect conservate, o vegetatie pe care o gasim in regiunile de coasta aflate la sud de Groenlanda, dar si in tundra si padurea boreala", a declarat aceeasi cercetatoare, profesoara de climatologie la Universitatea din Copenhaga.Acele esantioane glaciare au fost prelevate in 1966 la Camp Century, o baza secreta americana construita sub pretextul cercetarilor stiintifice despre clima, unde 600 de focoase nucleare au fost depozitate in timpul Razboiului Rece, fiind apoi retrase.Prelevate de la o adancime de peste un kilometru in banchiza, mostrele au fost arhivate apoi la Copenhaga in anul 1994, fara nicio documentatie."Atunci cand am schimbat un congelator, le-am descoperit. Nimeni nu s-a interesat de ele timp de 22 de ani", a relatat profesoara Dahl-Jensen.Conservate la temperatura de -13 grade Celsius, sedimentele sunt vizibile cu ochiul liber. Desi fosilele nu au putut fi datate cu exactitate, studierea lor cu ajutorul unor izotopi permite o evaluare mai precisa."Dupa ce am masurat izotopii apei din gheata, putem sa stabilim ca acea calota glaciara a ramas intacta si a acoperit Groenlanda timp de aproximativ 1 milion de ani", dar si ca insula a fost privata de gheturi inainte de acel moment, a explicat aceeasi profesoara de climatologie.CITESTE SI: Ritmul record in care se topeste gheata din Groenlanda va ridica nivelul marii - studiu Studiul publicat in PNAS a ajuns la concluzia ca imensa calota glaciara groenlandeza "s-a topit si s-a reformat cel putin o data in ultimii 1,1 milioane de ani".Acoperita in prezent intr-un procent de 85% cu gheata, Groenlanda, cea mai mare insula de pe Terra - are o suprafata de 2 milioane de kilometri patrati, de aproape patru ori mai mare decat cea a Frantei - se afla pe linia frontului de topire a gheturilor arctice, o regiune care se incalzeste de 2-4 ori mai repede decat restul planetei, potrivit oamenilor de stiinta.Ei se declara ingrijorati mai ales de posibila aparitie a unui "punct fara intoarcere", provocat de actuala incalzire a climei, dincolo de care topirea calotelor arctice si antarctice ar fi iremediabila, chiar daca acest proces ar putea sa dureze mai multe mii de ani.