Cum arata Pamantul vazut de pe Marte. Prima imagine transmisa de sonda spatiala araba Al-Ama

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF - HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

"Misiunea Marte a Emiratelor a captat imaginea celui mare vulcan al sistemului solar, Olympus Mons, intrezarit printre razele soarelui la rasarit", a anuntat agentia intr-un comunicat. Imaginea a fost trimisa miercuri, a doua zi dupa instalarea cu succes a sondei pe orbita Planeta Marte."Prima imagine a lui Marte luata de prima sonda araba din istorie", a postat pe Twitter Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului si prim-ministrul tarii. Sonda Al-Amal s-a plasat marti pe orbita planetei Marte, o etapa critica a calatoriei sale, ce are obiectiv sa descifreze secretele timpului si ale Planetei Rosii.Sonda lansata de Emiratele Arabe Unite, prima tara araba care a reusit aceasta performanta spatiala, ar trebui sa furnizeze o imagine completa asupra dinamicii temperaturilor din atmosfera martiana. Lansarea acestui vehicul spatial fara echipaj uman a avut loc, in iulie 2020, de la centrul spatial Tanegashima din sud-vestul Japoniei.Ambitiile spatiale ale Emiratelor Arabe Unite, o tara din Golful Persic bogata in petrol, sunt percepute ca o reminiscenta a "Epocii de Aur" ce a marcat marile realizari culturale si stiintifice din Orientul Mijlociu.Cu greutatea de 1.350 de kilograme si dimensiunile unui vehicul 4x4, sonda a avut nevoie de sapte luni pentru a parcurge cei 493 de milioane de kilometri pana la orbita planetei Marte, unde va ramane pe durata unui an martian, reprezentand 687 de zile terestre.Aceasta misiune va studia atmosfera lui Marte pentru "a furniza o prima intelegere completa" asupra variatiilor sale climatice pe durata unui an intreg. Trei instrumente fixate pe sonda Al-Amal vor furniza oamenilor de stiinta o imagine completa despre atmosfera lui Marte pe durata unui intreg an martian.Un spectrometru in infrarosu va masura atmosfera joasa si va analiza structura temperaturilor, un senzor de inalta rezolutie va furniza informatii despre concentratiile de ozon, iar un spectrometru in ultraviolet va masura concentratiile de oxigen si de hidrogen pe o distanta care poate sa ajunga pana la 43.000 de kilometri in raport cu scoarta martiana.Structura atmosferei de pe alte planete va permite cercetatorilor sa inteleaga mai bine si clima de pe Terra, afirma coordonatorii acestei misiuni spatiale.