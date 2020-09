Cum au aflat politistii de crima care a socat Germania. Copilul care a supravietuit si-a anuntat un coleg de clasa. Mama lor a vrut sa se sinucida

Cei cinci copii ucisi aveau varste de 1, 2, 3, 6 si 8 ani. Mama lor a scapat cu viata dupa ce s-a aruncat in fata unui tren, fiind salvata de pompieri. Cu toate astea, autoritatile au precizat ca starea acesteia nu permite sa fie intervievata de politisti, scrie Adevarul "Presupunem ca a fost comisa o crima. Cum si de ce s-a intamplat inca nu putem spune sigur. In acest moment credem ca mama de 27 de ani este cea responsabila. Aceasta s-a aruncat in fata unui tren in Dusseldorf si are rani grave. In acest moment este tratata la spital", a declarat Stefan Weiand, un purtator de cuvant din politie, citat de The Sun.Politistii au incercat sa-i resusciteze pe cei cinci copii, insa a fost in zadar si ca au ramas traumatizati de ce au descoperit.Politia nu a precizat daca mama copiilor i-a otravit cu pastile, relateaza Bild. Cu toate astea, presa din Germania scrie ca cei cinci nu aveau rani fizice pe corp si ca exista in curs o investigatie toxicologica.Jurnalistii germani mai scriu ca mama a nascut primul copil la 16 ani si ca mai apoi s-a despartit de tatal copiilor.Primarul orasului si-a facut aparitia la locul crimei si a aprins o lumanare. Acesta a scris ulterior pe Facebook ca este socat si ca transmite condoleante celor apropiati familiei si copiilor implicati.Citeste si: