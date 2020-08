VIDEO Cum au disparut 21 de masini intr-o groapa uriasa, dupa prabusirea plafonului unei parcari intr-un mall din China

Imaginile dramatice au aparut, miercuri, in presa straina. Totul s-a intamplat atat de rapid incat nu a mai fost timp de reactie. Plafonul parcarii s-a surpat, iar in groapa s-au prabusit cel putin 21 de masini, transmite motor1.com Autoritatile au precizat ca 15 autovehicule au fost recuperate si ca nu au fost inregistrate victime. Politia continua sa faca investigatii in acest caz, insa primele date arata ca vremea ar putea fi vinovata de producerea acestui incident.Centrul comercial este situat in apropierea raului Yangtze, in provincia Sichuan. Zona respectiva se confrunta in ultima vreme cu ploi torentiale, ceea ce a determinat autoritatile sa fie in alerta maxima.Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente. Numai in acest an, asemenea gropi au avariat masini si au produs victime in intreaga lume.In China, de exemplu, anul acesta, un autobuz plin de pasageri a fost inghitit de o astfel de groapa. Nu mai putin de 16 persoane au fost ranite si sase au murit.In 2017, un Rolls-Royce a fost inghitit pur si simplu de o groapa deschisa in mijlocul unei autostrazi aglomerate din China.Inca nu este clar de ce se intampla aceste fenomene care se produc in locuri neasteptate.