Planul de sustinere economica in valoare de 900 de miliarde de dolari a fost aprobat de congresul SUA

Aprobarea acestui plan de Camera reprezentantilor, iar apoi de Senat, cele doua camere ale legislativului SUA, deschide calea ratificarii sale de catre presedintele in exercitiu Donald Trump Intre masurile cuprinse in pachetul in valoare de 892 de miliarde USD se numara o majorare temporara a alocatiei de somaj acordate saptamanal in SUA si un cec unic de 600 de dolari pentru o buna parte dintre angajati, care ar putea fi distribuit inainte de sfarsitul anului.De asemenea, circa 275 de miliarde de dolari vor fi alocati sub forma de credite nerambursabile micilor afaceri cum sunt restaurantele, devastate de criza coronavirusului.Intre altele, programul mai prevede bani si pentru scoli, companiile aeriene si distribuirea de vaccinuri.Proiectul a fost aprobat de reprezentanti luni seara cu 359 de voturi pentru si 53 impotriva. In Senat, 92 de senatori au votat in favoarea planului, iar sase impotriva sa, cu putin timp inainte de miezul noptii ora locala (05.00 GMT).Unda verde a Congresului vine dupa luni intregi de dispute intre legislatori, democratii incercand sa majoreze sumele propuse. Varianta lor initiala prevedea peste 3000 de miliarde de dolari, noteaza dpa.Impreuna cu pachetul de masuri de stimulare a economiei, Congresul a adoptat si bugetul federal anual al guvernului, in valoare de 1,4 mii de miliarde de dolari.Cele doua legi, facute publice cu doar cateva ore inainte de vot, insumeaza peste 5000 de pagini, iar unii legislatori s-au plans ca nu pot fi consultate in mod corespunzator.Democratii, care insista ca pachetul de sprijin economic nu este suficient, au in vedere adoptarea unui nou plan dupa investirea lui Joe Biden ca presedinte, in ianuarie anul viitor.Citeste si: