Cum lupta tarile europene cu pandemia. Cehia comanda anticorpi Regeneron inainte ca acestia sa fie aprobati in UE, iar Ungaria si Slovacia apeleaza la vaccinul rusesc

''Am reusit sa comandam Regeneron. In total 12.000 de doze. Patru mii vor veni in martie, la fel in aprilie si mai'', a anuntat sambata pe Twitter premierul ceh Andrej Babis. Autoritatile cehe urmeaza sa autorizeze acest tratament, care a fost folosit in cazul fostului presedinte american Donald Trump si este destinat pacientilor cu forme de COVID-19 usoare spre moderate pentru a preveni o inrautatire a evolutiei bolii.Republica Ceha a autorizat intre timp un alt tratament cu anticorpi, cel produs de Eli Lilly, din care a comandat 500 de doze.CITESTE SI: Ungaria incepe sa primeasca vaccinul rusesc Sputnik V. Este prima tara din Uniunea Europeana care il foloseste Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat pe 4 februarie ca evalueaza ambele tratamente, care deocamdata au primit in Italia o autorizare provizorie.Republica Ceha a inregistrat recent o noua crestere a cazurilor de COVID-19, cu peste 10.000 de noi imbolnaviri in fiecare din ultimele zile, sambata fiind confirmate 11.192 de cazuri.O agravare a evolutiei pandemiei este observata si in Slovacia vecina, care, cu peste 16 decese pe zi la un milion de locuitori in ultimele sapte zile, a devenit tara cu cea mai ridicata rata a deceselor asociate COVID-19 in lume, scrie agentia EFE.Aceasta tara cu circa 5,4 milioane de locuitori a fost anul trecut in primul val al pandemiei unul dintre exemplele de buna gestionare a situatiei sanitare, restrictiile severe care au inclus carantina institutionalizata pentru oricine venea din strainatate permitandu-i atunci sa fie printre cele mai putin afectate de pandemie.Dar acum situatia a evoluat nefavorabil odata cu noul val epidemic provocat in special de varianta britanica mai contagioasa a coronavirusului, devenita dominanta in Slovacia. ''La sfarsitul anului (2020) varianta B.1.1.7 a fost importata in mai multe regiuni slovace, iar in cateva saptamani a inlocuit complet celelalte variante'', explica biologul Jozef Nosek, care efectueaza la Bratislava secventierea genomului variantei britanice a coronavirusului SARS-CoV-2.El mentioneaza printre alte cauze ale cresterii infectarilor si sistemul ineficient de efectuare a anchetelor epidemiologice, astfel ca in pofida campaniei masive de testare a populatiei desfasurata la sfarsitul anului trecut focarele nu au putut fi izolate.Potrivit premierului Igor Matovic, la inceputul lunii februarie 71% dintre noile cazuri de COVID-19 in Slovacia erau cu varianta britanica. Saptamana aceasta el a avertizat ca ''proportia mutatiei britanice a crescut pana la niveluri care vor face foarte dificila tinerea situatiei sub control si aceasta ne va costa multe vieti''. Sambata au fost raportate pentru ultimele 24 de ore inca 74 de decese.In pofida rezistentei unor membri ai propriului guvern, premierul Matovic a anuntat vineri achizitia a doua milioane de doze din vaccinul rusesc Sputnik V, date fiind livrarile intarziate si in cantitati insuficiente ale vaccinurilor BioNtech/Pfizer, Moderna si AstraZeneca comandate de Comisia Europeana pentru statele UE. Slovacia devine astfel, dupa Ungaria, a doua tara din UE care apeleaza la vaccinul rusesc, in completarea vaccinurilor achizitionate prin programul european.