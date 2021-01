Cum se va desfasura ceremonia investirii Kamalei Harris si lui Joe Biden la Washington. Artisti de top mondial au acceptat sa participe la eveniment

Joe Biden soseste marti la Washington

Cand pleaca Trump de la Casa Alba

Joe Biden va deveni oficial presedinte miercuri, la ora 19.00, ora Romaniei

Instalarea democratului la putere - 20 ianuarie, intr-o zi pe cat de asteptata, pe atat de temuta, din cauza unor amenintari la adresa securitatii - se desfasoara fara spectatori, din cauza pandemiei COVID-19, care afecteaza violent Statele Unite si in contextul unei securitati sporite.Cu o saptamana inainte de acest eveniment, zona Capitoliului si intregul centru al capitalei americane aratau ca si cum se aflau sub asediu.Mii de militari din cadrul Garzii Nationale - aramata americana de rezerva - au fost desfasurati, iar miercuri, in total 25.000 de militari rezervisti vor proteja o larga "zona rosie" - de la Capitoliu, unde Joe Biden si Kamala Harris vor depune juramantul, si pana la Casa Alba In pofida acestei atmosfere apasatoare, mai multe evenimente urmeaza sa aiba loc, cu toate acestea, in marja instalarii la putere a democratului.Joe Biden pleaca marti din Delaware, unde se afla resedinta sa, catre Washington. Aceasta deplasare incepe la o baza militara din acest stat, situat in estl tarii.Dupa ce soseste in capitala, Joe Biden participa impreuna cu Kamala Harris la o ceremonie in memoria mortilor din cauza covid-19 - 399.000, porivit ultimului bilant.In afara de masurile drastice de securitate, Washingtonul se pregateste de "Ziua Z".Pe espalanada National Mall, un parc mare situat in fata Congresului, unde americanii vin de obicei sa asiste la investirea noului presedinte, sute de mii de steaguri americane au fost instalate, in locul publicului, care nu poate fi prezent din cauza pandemiei.Donald Trump a anuntat in urma cu cateva zile ca nu va asista la investirea succesorului sau.Astfel, pentru prima oara in istorie - din 1869 -, presedintele in exercitiu va pleca de la Casa Alba, catre ora locala 6.30 (13.30, ora Romaniei), nu catre National Mall, ci catre baza militara Andrews, in statul vecin Maryland.De la baza Andrews, el se va duce la resedinta sa privata, Mar-a-Lago, in Florida. El urmeaza sa soseasca la Mar-a-Lago miercuri, la ora locala 11.00 (18.00, ora Romaniei).Presa americana scrie ca Donald Trump ar fi cerut onoruri militare la plecarea de la resedinta prezidentiala - insa Pentagonul i-ar fi refuzat aceasta solicitare in weekend.O ceremonie, ar urma sa fie organizata, cu toate acestea, la baza militara Andrews, potrivit surselor citate."Corpul drapelului, fanfara militara, 21 de focuri de arma si covorul rosu sunt avute in vedere la acest eveniment, pentru moment", scria pe Twitter , la 15 ianuarie, jurnalistul CNN, Jim Acosta.Incepand de la ora locala 11.00 (18.00, ora Romaniei), invitatii si functionari de la Capitoliu sosesc la ceremonia investirii.Intre acesti invitati se vor afla fostul presedinte democrat Barack Obama , al carui vicepresedinte Biden a fost doua mandate, fostul presedinte republican George W. Bush si Mike Pence, vicepresedintele lui Donald Trump.Joe Biden soseste cateva minute mai tarziu, impreuna cu sotia sa, Jill.In acest moment incepe ceremonia, iar Lady Gaga va interpreta imnul national.Cateva minute mai tarziu, Kamala Harris va fi investita vicepresedinta si va deveni in mod oficial prima femeie care va ocupa acest post.Ea va depune juramantul in fata judecatoarei Sonia Sotomayor, la randul sau prima femeie de culoare la Curtea Suprema.Exact la pranz (19.00, ora Romaniei), Joe Biden urmeaza sa fie investit in mod oficial al 46-lea presedinte al Statelor Unite.El va depune juramantul in fata judecatorului John Roberts de la Curtea Suprema.Noul presedinte va sustine un discurs de investire, dupa ce a depus juramantul, iar apoi va semna primele documente prezidentiale, la Capitoliu.In paralel, Senatul intra in sesiune, iar destituirea lui Donald Trump, in pofida plecarii sale de la Casa Alba, va intra pe ordinea de zi.Imediat dupa ce depune juramantul, Joe Biden ilcedeaza scena lui Jennifer Lopez , care va interpreta mai multe cantece.Dupa trecerea in revista a trupelor, presedintele si vicepresedinta se duc la Cimitirul National de la Arlington, unde, in compania lui Barack Obama si George W. Bush, vor depune flori la Mormantul Soldatului Necunoscut.Ei se intorc, apoi, la Casa Alba unde Joe Biden va fi prezentat escortei sale prezidentiale, alcatuira din reprezentanti ai tuturor corpurilor armatei americane.Difuzat in prime time, programul Celebrating America , prezentat de catre actorul Tom Hanks, va incheia aceasta zi, la ora 2.30.In afara discursurilor lui Joe Biden et Kamala Harris, mai multi artisti urmeaza sa cante, intre care Ant Clemons, Jon Bon Jovi , Demi Lovato si Justin Timberlake.La o zi dupa investire, presedintele Biden si vicepresedinta Harris vor asista la o slujba traditionala, impreuna cu familiile lor, la Catedrala Nationala de la Washington.CITESTE SI: