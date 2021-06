Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a zguduit Turcia. Epicentrul este intr-o zona rurala si ar putea dura ore intregi pana se va afla daca exista persoane ranite

Orasul are 160.000 de locuitori.Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Miscarea seismica a fost resimtita si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan.Intrucat epicentrul este situat intr-o zona rurala si muntoasa, ar putea dura ore intregi pana cand se va afla daca exista persoane ranite sau afectate. Cutremurele cu magnitudine pana la 5 sunt relativ frecvente in Turcia si, in mod normal, nu provoaca pagube.Cu toate acestea, in ianuarie 2020, la aproximativ o suta de kilometri de zona afectata vineri, in provincia Elazig, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 6,8 care a provocat 41 de morti.