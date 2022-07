Dalai Lama - cel mai influent lider din lume

Dalai Lama a fost desemnat drept cel mai influent lider politic din lume in urma unui sondaj de opinie realizat de revista Time, potrivit site-ului time.com.

Acesta este urmat in clasamntul celor mai influenti lideri de Vladimir Putin si de candidatul democrat la presedintia SUA, Barack Obama.

Dalai Lama este recunoscut pentru implicarea sa in cauza Tibetului, milioane de oameni vizitandu-l pentru a se inspira din modelul sau de viata.

In ce-l priveste pe liderul rus, recunoasterea in Europa si in intreaga lume i-a fost adusa de viziunea sa asupra Rusiei. Realizarea planurilor ambitioase pe care si le-a propus l-au propulsat pe locul doi in topul celor mai influenti lideri.

Barack Obama ocupa locul trei pentru ca a reusit deja sa schimbe unele idei americane. Locul patru este ocupat de Hillary Clinton, iar pe locul cinci se afla John McCain, ambii implicati in cursa electorala pentru Casa Alba.

Locul 6 este ocupat de liderul chinez Hu Jintao, despre care Time noteaza ca este unul dintre putinii lideri comunisti care a actionat conform propriilor principii. Acesta mai este cunoscut si pentru faptul ca a pledat pentru o "dezvoltare echilibrata" si pentru o repartizare echitabila a veniturilor in societatea chineza, pentru imbunatatirea protectiei sociale, a sistemului sanitar si a celui educational.

Hu Jintao a modificat Constitutia Chinei, introducand conceptul de "dezvoltare stiintifica", ce presupune dezvoltarea economiei paralel cu acordarea unei atentii mai mari factorilor sociali si de mediu.

Considerat cel mai puternic om din lume, presedintele american inca in exercitiu, George W. Bush, ocupa doar locul 7 in clasamentul Time al celor mai influenti lideri politici.

La categoria "Eroi si deschizatori de drumuri", podiumul este ocupat de celebrul cuplu Angelina Jolie-Brad Pitt, urmati de celebra realizatoare Tv Oprah Winfrey si de Oscar Pistorius, un atlet paralimpic, cu ambele picioare amputate.

Categoria "Oameni de stiinta si ganditori" este dominata de Michael Bloomberg, primarul New-York-ului, cunoscut ca un militan pentru mediu.

Pe locul doi se afla Craig Venter, unul dintre cei mai controversati cercetatori ai momentului, care intentioneaza sa dezvolte in laborator microorganisme artificiale care sa produca biocombustibili si hidrogen, dar care sa si absoarba dioxidul de carbon, pentru a combate incalzirea globala.