Danemarca si-a inchis temporar ambasadele din Alger si Kabul

Danemarca a decis sa-si inchida provizoriu ambasadele din Alger si Kabul de teama unor atentate, in urma republicarii caricaturilor cu Mahomed in februarie in presa daneza, a informat marti seara site-ul cotidianului Politiken, relateaza AFP.

Ministerul danez de Externe si-a mutat personalul ambasadelor din Algeria si Afganistan in cladiri mai sigure, in locuri secrete. Unii dintre diplomati au fost mutati din locuinte in locuri mai securizate, potrivit sursei.

Ambasada din Alger a fost evacuata in urma cu cateva zile, iar cea din Afganistan va fi evacuata miercuri.

"Trebuie sa asiguram securitatea personalului, din cauza amenintarilor din aceste tari in ultimele saptamani", a spus Erik Laursen, responsabil al serviciului administrativ al ministerului. Angajatii vor continua sa lucreze de la noile adrese secrete si vor putea fi contactati telefonic si prin e-mail, a precizat el.

Laursen nu stie cand vor fi redeschise ambasadele. "Totul depinde de evolutia situatiei", a subliniat el, adaugand ca ministerul a trimis o echipa de experti in securitate in Alger, pentru evaluarea capacitatii ambasadei de a rezista unui atentat.

Serviciile daneze de informatii au spus, intr-un raport la 10 aprilie, ca amenintarile teroriste impotriva intereselor daneze in tara si in strainatate au crescut dupa republicarea caricaturilor. Ministerul de Externe le-a recomandat atunci cetatenilor danezi sa evite deplasarile in Alger.

Cel putin 17 ziare daneze au publicat din nou, la 13 februarie, o caricatura care il prezinta pe profet cu un turban in forma de bomba cu fitilul aprins, desene ce au provocat furie in lumea musulmana.