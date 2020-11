A murit David Dinkins, primul primar negru din New York. Avea 93 de ani

Democratul a fost ales primar al New Yorkului in perioada 1990-1993, dupa ce i-a infrant pe Rudy Giuliani si Edward Koch.Mandatul sau a fost marcat de tulburari cu caracter rasial si antisemit, mai ales in 1991, la Crown Heights, in cartierul Brooklyn, si de moartea unui student evreu.David Dinkins - care a mostenit un oras afectat de rasism, saracie si violente - a fost criticat la acea vreme din cauza presupusei sale incapacitati de a-si indeplini functia.Nascut in 1927 la Trenton, in New Jersey (nord-est), el a murit de moarte naturala, acasa, la mai putin de doua luni dupa decesul sotiei sale, Joyce, scrie The New York Times (NYT).Intr-un oras tensionat, in aprilie 1989, cinci tineri au fost acuzati in mod eronat de violarea si ranirea unui femei albe care facea jogging, Trisha Meili, in varsta de 28 de ani, in Central Park. Ei au depus plangere impotriva New Yorkului si au obtinut compensatii financiare.Cateva luni mai tarziu, un adolescent de culoare, Yusuf Hawkins, a fost ucis de catre un grup de tineri albi, la Brooklyn.Un milion de newyorkezi primeau, la acea vreme, alocatii pentru a supravietui, iar New Yorkul inregistra atunci 1.000 de crime pe an. In oras ajunsese "crack"-ul (cocaina) care facea ravagii.David Dinkins a condus una dintre cele mai deschise primarii din istoria New Yorkului, in care munceau numeroase femei, in care un portorican conducea pentru prima oara Departamentul Pompierilor orasului, iar sanatatea mentala era condusa de catre un psihiatru de culoare care era isi recunoattea public homosexualitatea.Cunoscut prin costumele sale rafinate si politetea sa, Denkins era considerat "prea amabil" sa tina sub control si sa conduca un oras ca New Yorkul.Infrant in alegerile municipale de catre Rudy Giuliani, dupa un singur mandat, Dinkins a declarat: "prietenii mei, ceea ce am facut noi a fost istoric. Nimeni nu ne poate lua asta".Citeste si: