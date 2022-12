Danemarca a fost declarata recent tara cu cei mai fericiti locuitori din lume, in cadrul unui clasament intocmit de Organizatia Natiunilor Unite.

Potrivit profesorului de economie de la Universitatea British Columbia, John Helliwel, tarile "fericite" au in comun factori precum un venit mare pe cap de locuitor, o viata sanatoasa si absenta coruptiei la nivelul liderilor.

Pe langa acestea insa, mai sunt caracteristice alte trei conditii aflate la un nivel mult mai personal al fiecarui individ: simtul sprijinului social, libertatea fiecaruia de a face alegerile pentru propria viata si o cultura a generozitatii.

Huffington Post a incercat sa explice de ce este Danemarca tara cu cei mai fericiti locuitori din lume, facand referire la cele sase caracteristici specifice economiei, societatii si culturii acestei tari.

1.Danemarca sustine parintii

Familiiile daneze primesc in total 52 de saptamani de concediu parental, iar copiii acestora au acces la ingrijire in mod gratuit sau la costuri foarte mici.

Educatia timpurie de calitate este asociata cu bunastarea si sanatatea pe parcursul intregii vietii.

In plus, acest lucru face ca 79% dintre mame sa isi permita sa se intoarca la serviciul anterior, ele contribuind cu 38% la veniturile unei familii cu copii.

2.Ingrijirea sanatatii este un drept civil si o sursa de suport social

Cetatenii danezi se asteapta sa primeasca ingrijire medicala de calitate, insa ce este mai important este ca acestia cunosc cum sa foloseasca sistemul in interesul sanatatii lor.

Danezii contacteaza un medic primar, in medie, de sapte ori in fiecare an, acest sistem fiind conceput pe principiul ca pacientii trebuie sa primeasca tratament la cel mai apropiat nivel, medicul primar luand decizia daca o persoana trebuie sa consulte un medic de specialitate mai departe.

3.Egalitatea de gen este o prioritate

Danemarca se regaseste constant in topul primelor 10 state din lume in ceea ce priveste egalitatea de gen. Chiar daca nicio tara din lume nu a atins pana acum egalitatea deplina, Danemarca si celelalte state nordice sunt aproape de aceasta tinta, unul dintre principalele motive fiind constituit de prezenta femeilor in functiile de conducere.

Statele nordice au fost printre primele care au acordat femeilor dreptul de a vota (Suedia in 1919, Norvegia in 1913, Islanda si Danemarca in 1915, Finlanda in 1906).

In Danemarca, Suedia si Norvegia, partidele politice au introdus in mod voluntar, in anii '70, o cota obligatorie a numarului de femei membre, ceea ce a dus la cresterea reprezentarii femeilor in politica.

In Danemarca, aceasta masura a fost eliminata nemaifiind necesar nici un stimulent in aceasta privinta. Ca urmare a masurii, in prezent tara are prima femeie prim-ministru din istorie, Helle Thorning-Schidt.

4.Mersul pe bicicleta, un lucru normal

In cel mai populat oras al Danemarcei, capitala Copenhaga, 50% dintre locuitori se deplaseaza pe bicicleta atunci cand merg la scoala sau la serviciu. Acest lucru nu contribuie numai la sanatatea locuitorilor si la reducerea emisiilor de carbon, dar si la dezvoltarea economiei locale, dupa cum arata revista Forbes: pentru fiecare kilometru de folosire a bicicletei in locul masinii, platitorii de taxe economisesc 7,8 centi pentru masurile de combatere a poluarii aerului, accidentelor, zgomotului si deteriorarii infrastructurii.

Biciclistii din Copenhaga acopera zilnic o distanta de 1,2 milioane de kilometri, producand o economie anuala de 34 milioane de dolari.

Pe langa beneficiile economice, o calatorie zilnica de 30 de minute pe bicicleta creste speranta de viata cu unu pana la doi ani de zile.

5.Cultura daneza "profita" de conditiile grele de mediu

Ceea ce in limba romana putem numi confort sau atmosfera placuta, danezii au denumit hygge. Acesta este considerat de multi ca mijlocul prin care danezii incearca sa combata intunecimea care se abate asupra tarii in lunile de iarna.

Intr-un loc in care soarele straluceste doar sapte ore pe zi in timpul solstitiului de iarna, prezenta intunericului accentueaza depresia si sentimentele triste.

Ideea unui loc confortabil, plin de dragoste si toleranta, combinat cu alimentele asociate cu hygge (ciocolata, cafeaua sau vinul) pot ajuta la atenuarea unora dintre cele mai negative efecte psihologice ale sezonului rece.

6.Responsabilitatea individuala si colectiva

Danezii nu prioritizeaza siguranta sociala doar pentru anumite beneficii; aici exista un sens real al responsabilitatii colective si al apartenentei sociale. Aceasta datorie civica, combinata cu interesul economic si echilibrul dintre munca si viata privata, conduc la un nivel inalt al voluntariatului.

Peste 40% dintre danezi practica munca voluntara intr-o asociatie culturala sau sportiva, ONG sau organizatii politice, arata datele guvernului danez. La o populatie de 5,5 milioane de locuitori, in Danemarca exista un numar de aproximativ 101.000 de organizatii.

Valorea muncii voluntare este estimata la 35,3 miliarde de coroane daneze (6,5 miliarde de dolari). Combinata cu cresterea valorii din sectorul non-profit, subventiile publice si taxele de membru, impactul total reprezinta 9,6 la suta din PIB-ul tarii.

Danezii sunt insa si un popor foarte activ in procesul democratic. De exemplu, la ultimele alegeri din septembrie 2011, 87,7% din totalul populatiei s-a prezentat la urne.

Astfel, nu este de mirare faptul ca Universitatea din Zurich si Centrul de Studii in Stiinte Sociale din Berlin au acordat Danemarcei cel mai mare rating pentru democratie, dintr-un total de 30 de sisteme democratii consolidate.

