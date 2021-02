De ce merge atat de lent campania de vaccinare in UE. Explicatiile presedintelui Comisiei Europene

Dificultatile cu aprovizionarea de vaccinuri contra Covid-19 in Europa sunt legate de faptul ca exista "o penurie mondiala de componente importante care intra in fabricarea de vaccinuri", a asigurat ea in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.CITESTE SI: Anuntul oficial facut de Ursula von der Leyen despre vaccinul anti-COVID produs de AstraZeneca/Oxford Recunoscand ca aceasta problema este "dureroasa" din cauza asteptarilor mari ale europenilor, ea a subliniat: "daca am fi fost toti constienti la momentul respectiv de riscurile legate de lansarea unei productii de masa, atunci am fi temperat asteptarile privind o vaccinare rapida".Remarcile ei vin dupa valul de critici din Germania si Europa despre lentoarea din campania de vaccinare inceputa dupa Craciun, in conditiile in car epopulatiile sunt epuizate dupa luni de restrictii.Guvernul cancelarei Angela Merkel , in care Ursula von der Leyen a fost ministru, este in special vizat de critici din partea sociali-democratilor aflati la putere.Sefa executivului european nu a incetat sa respinga aceste critici si a fost sustinuta vineri de Merkel si de presedintele francez Emmanuel Macron Ursula von der Leyen a reiterat in ziarul german ca UE s-ar confrunta din nou cu probleme din cauza aparitiei noilor tulpi ale virusului.Bruxelles-ul lucreaza "fara intarziere" cu "industria si stiinta" pentru "a dezvolta, a autoriza si a produce vaccinuri contra viitoarelor variante", a concluzionat Von der Leyen.