De teama ca are COVID-19, o profesoara din Roma s-a sinucis, inainte sa afle rezultatul testului

Femeia, in varsta de 45 de ani era obsedata de ideea ca s-a infectat do COVID-19 si pe parcursul a cateva, zile teama acesteia s-a aplificat. Treptat, a fost cuprinsa de o panica incontrolabila, incat sotul si medicul de familie nu au avut nicio sansa in a o linisti, relateaza Yahoo News Femeia s-a dus la spital pentru testare. "Era din ce in ce mai ingrijorata, tot vorbea despre boala. A facut testul, dar a continuat sa fie foarte nelinistita si ciudata", le-a explicat barbatul politistilor de la sectia Monteverde care au preluat cazul.Chiar si dupa test, femeia nu a putut sa doarma, iar starea ei de agitatie s-a accentuat. A doua zi, profitand de faptul ca toti cei din casa dormeau, a scris un bilet de adio pentru sotul si fiul ei si s-a aruncat de la fereastra apartamentului situat la etajul cinci.Impactul a fost foarte violent si femeia a murit pe loc. Trupul ei a fost descoperit de un trecator care a alertat Politia. Cand anchetatorii au batut la usa apartamentului, sotul dormea si nu stia ce s-a intamplat. Langa una dintre ferestre, politistii au descoperit scaunul pe care femeia a urcat inainte de a se arunca pe fereastra.Criminalistii ancheteaza acum cazul.