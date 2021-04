Egiptul ar putea cere despagubiri de peste 1 miliard de dolari pentru deblocarea navei Ever Given in Canalul Suez

"Vom ajunge la despagubiri de peste 1 miliard de dolari", a declarat Osama Rabie, presedintele si directorul general al Autoritatii Canalului Suez, la postul egiptean de televiziune Sada El Balad.Rabie a spus ca cifra se bazeaza pe pierderile de venituri ale canalului, costul echipamentelor si utilajelor si al orelor de forta de munca pentru cei 800 de salvatori care au eliberat nava."Vom cere o suma echitabila. Le-am salvat atat de mult eliberand nava fara daune sau pierderi majore. Intreaga nava ar fi putut fi pierduta", a spus Rabie, potrivit unei traduceri a NBC News, fara a specifica cine ar putea fi obligat sa plateasca.Portcontainerul de 200.000 de tone a fost repus pe apa cu succes luni, la sase zile dupa ce ramasese blocat pe diagonala in Canalul Suez.Incidentul a declansat o criza a transportului maritim international, a blocat trafic comercial mondial de 9 miliarde de dolari pe zi, facand sa astepte 422 de nave care transportau de la titei pana la bovine.Autoritatile au declarat ca intarzierile vor fi eliminate pana sambata, dar blocarea traficului maritim ar putea avea repercusiuni de lunga durata asupra porturilor si lanturilor de aprovizionare din intreaga lume.Rabie a spus ca spera sa se poata ajunge la un acord de despagubire "in doua sau trei zile" si, in caz contrar, Egiptul ar putea retine nava in Marele Lac Amar, la nord de Canalul Suez, unde se afla in prezent pentru intretinere."Am putea fi de acord cu privire la o anumita compensatie, sau vom merge in instanta. Daca decid sa mearga in instanta, nava ar trebui retinuta", a spus el. Prin canalul Suez tranziteaza circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere si circa 12% din comertul global de bunuri.