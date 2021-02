Ebola in Guineea. Mai multe persoane s-au infectat dupa ce au participat la o inmormantare

Un medicament pentru Ebola, testat de specialisti

Cei contaminati au inceput sa prezinte simptome dupa ce au participat la o inmormantare.Intre 2013 si 2016, mai mult de 11.000 de oameni au murit intr-o epidemie de Ebola care a afectat vestul Africii si care a inceput in Guineea Ca raspuns la acea epidemie au fost dezvoltate cateva vaccinuri, care au fost folosite apoi pentru a lupta cu focare in Congo.Ebola infecteaza oamenii care au contact cu animale purtatoare, inclusiv cimpanzei, lilieci de fructe si antilope de padure.Apoi se raspandeste de la om la om prin contact direct cu sangele infectat, fluide sau, indirect, prin contact cu mediul contaminat.Funeraliile din comunitati, unde oamenii ajuta la spalarea trupului celui decedat, pot reprezenta un factor cheie de raspandire a Ebola. Trupurile victimelor pot in continuare sa transmita virusul. Perioada de incubare este de doua zile pana la trei saptamani.Dr. Sakoba Keita, directorul agentiei nationale de sanatate, a spus ca mai multe teste au fost facute pentru a confirma situatia din regiunea sud-estica din apropierea orasului Nzerekore, iar lucratorii sanitari fac eforturi pentru a urmari si izola cazurile.Matshidiso Moeti, directorul OMS pentru Africa , a scris pe Twitter ca organizatia urmareste cu atentie situatia si intensifica pregatirile si eforturile de raspuns, avand in vedere o posibila revenire a Ebola in Guineea.Un studiu clinic privind un vaccin anti-Ebola a fost efectuat pe parcursul a patru luni, in 2015, in Guineea, demarat de Agentia de Sanatate Publica din Canada , apoi serul a fost dezvoltat de compania farmaceutica americana Merck Sharp & Dohme (MSD).O suta de pacienti, apoi contactele apropiate au fost vaccinati imediat sau dupa trei saptamani. In cazul celor 2.014 contacte apropiate vaccinate imediat boala nu s-a dezvoltat.Virusul Ebola cauzeaza, initial, febra, stare de slabiciune, dureri musculare si senzatie de gat uscat. Ulterior, apar simptome precum varsaturi, diaree si sangerari interne si externe. Pacientii mod din cauza deshidratarii si dupa ce mai multe organe cedeaza.Patru medicamente au fost testate pe pacienti din Congo, unde are loc o epidemie cu acest virus, potrivit cercetatorilor citati de BBC.Doua dintre medicamentele studiate au fost considerabil mai eficace in tratarea bolii, s-a constatat in studiu. Medicamentele respective vor fi utilizate acum pentru tratarea tuturor pacientilor cu Ebola din Congo, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii.