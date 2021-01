Decizie importanta in Marea Britanie, unde a fost aprobat si vaccinul anti-Covid Moderna

Astfel, s-a ajuns ca in Regatul Unit sa fie autorizate 3 vaccinuri, deja fiind aprobate cele dezvoltate de Pfizer/BioNTech si de Oxford/AstraZeneca.Britanicii au o comanda totala de 17 milioane de doze din vaccinul Moderna, furnizarile in UK urmand sa inceapa din primavara, cand Moderna isi va extinde capacitatile de productie."Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane de persoane in Regatul Unit, iar vaccinul Moderna ne va permite sa acceleram programul de vaccinare si mai mult dupa ce dozele vor deveni disponibile, din primavara", a spus ministrul sanatatii Matt Hancock.Vaccinul Moderna a prezentat o eficienta de 94% in prevenirea Covid-19 in testele clinice de faza avansata si a fost deja aprobat in SUA, Canada si Uniunea Europeana.