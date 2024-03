Deciziile NATO nu rezolva controversele politice din Cehia

Sprijinul acordat NATO pentru scutul antiracheta american ce va fi instalat in Polonia si Cehia nu a rezolvat controversele pe care acest subiect le provoaca pe scena politica ceha, opozitia cerand Guvernului sa convoace un vot de incredere in aceasta problema, anunta Reuters.

Guvernul ceh nu are majoritate in Parlament, iar unii dintre deputati au amenintat ca vor vota impotriva instalarii unui radar american, parte a scutului antiracheta caruia Rusia i se opune vehement.

Michal Hasek, liderul grupului social-democrat din Parlament, a spus ca Guvernul ar trebui sa ceara un vot de incredere, risipind sperantele Guvernului de la Praga ca sprijinul acordat de liderii NATO scutului va asigura sustinerea proiectului in tara.

"Ratificarea acordului pentru radar este o chestiune de incredere in Guvern", a declarat Hasek. "Niciunul dintre partidele din coalitia de la guvernare nu a avut in program instalarea unei baze militare straine in Cehia, asa ca nu au mandatul popular pentru a lua o asemenea decizie dupa alegerile generale din 2006", a spus el.

Statele Unite si Cehia au convenit la summit-ul NATO de la Bucuresti asupra desfasurarii radarului in Cehia, rachetele de interceptare urmand a fi instalate in Polonia, pentru a contracara amenintari din partea unor state imprevizibile.

Ads

Liderul social-democrat Jiri Paroubek le-a cerut, lunea trecuta, deputatilor partidului sau sa voteze impotriva acestuia plan, spunand ca nu va accepta pe listele partidului pentru scrutinul din 2010 niciun deputat care voteaza in favoarea radarului.

Guvernul de centru-dreapta condus de Mirek Topolanek are doar 100 de locuri din cele 200 din Camera Deputatilor si a supravietuit pana in prezent gratie voturilor a doi independenti. Coalitia formata din trei partide este, in consecinta, foarte vulnerabila la conflicte interne.

Partidul Verzilor, partener minoritar alaturi de crestin-democrati, este divizat in privinta sprijinirii radarului si va organiza un vot intern pe acest subiect in aceasta primavara.

Ads