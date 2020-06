Declaratii controversate. Presedintele Poloniei compara "ideologia LGBT" cu doctrina comunista

Ziare.

com

Duda este un aliat al Partidului nationalist Dreptate si Justitie, care exclude promovarea acordarii drepturilor comunitatii LGBT, considerand ca aceasta influenta straina ar submina valorile traditionale ale Poloniei.Miercuri, Duda a prezentat cateva propuneri electorale legate de familie, inclusiv promisiunea de a nu le permite cupluri444444lor de acelasi sex sa se casatoreasca sau sa adopte copii, precum si interzicerea predarii in scoli a subiectelor legate de LGBT."Generatia parintilor mei a luptat 40 de ani pentru eliminarea ideologiei comuniste din scoli, ca sa nu fie invatati copiii cu forta. Pentru ca tinerii, copiii, soldatii si organizatiile de tineret sa nu poat fi indoctrinati. Ei nu au luptat pentru ca o noua ideologie, chiar mai distructiva, sa apara", a spus Andrzej Duda la un miting la Brzeg.Candidatii opozitiei si grupurile de sustinere a drepturilor LGBT au condamnat discursul lui Duda.Grupul Love Does Not Exclude a afirmat ca propunerile lui Duda sunt similare cu decizia guvernului rus de a interzice "propaganda homosexuala".