Secretarul de stat american Antony Blinken spune ca nu a vazut inca semne concrete ca Iranul vrea sa revina in acordul nuclear

"Intrebarea la care nu avem inca un raspuns este daca Iranul, la urma urmei, este pregatit sa faca tot ce este necesar pentru a se conforma din nou acordului", a afirmat seful diplomatiei americane la postul de televiziune CNN, comentand negocierile indirecte care au loc la Viena."Planul comun de actiune globala" (JCPOA, conform acronimului sau in engleza), incheiat in 2015 pentru a impiedica Teheranul sa intre in posesia bombei atomice, este muribund de la retragerea SUA in 2018, sub presedintia republicanului Donald Trump Insa noua administratie a democratului Joe Biden vrea sa relanseze acordul si a avut recent cu Iranul mai multe sesiuni de negocieri indirecte, cu ajutorul celorlalte state semnatare ale acordului - tari din UE, dar si Rusia si China . Negocierile ar urma sa se reia la inceputul saptamanii viitoare in capitala Austriei."Stim ce sanctiuni vor trebui ridicate daca nu sunt compatibile cu acordul nuclear", a explicat seful diplomatiei americane la postul de televiziune ABC."Cred ca Iranul stie ce trebuie sa faca pentru a respecta din nou acordul in privinta aspectelor nucleare, dar nu am vazut daca Iranul este pregatit sa ia o decizie", a mai spus Blinken."Aceasta este miza si nu avem inca un raspuns", a adaugat el.Ultima sesiune a acestor negocieri s-a terminat miercuri pe o nota pozitiva, participantii spunand ca s-au inregistrat progrese.