Spania: Seful statului major demisioneaza, dupa ce s-a aflat ca s-a vaccinat inainte sa aiba dreptul

"In scopul de a nu afecta imaginea fortelor armate, generalul Villarroya si-a prezentat astazi cererea de demisie ministrului Apararii", mentioneaza textul citat.Potrivit unei surse din statul major contactate de AFP, demisia sa a fost acceptata de ministrul Margarita Robles.Vineri, ministrul de interne a demis un locotenent colonel , agent de legatura al Garzii civile in statul major al armatei, in urma unui raport intern care a ajuns la concluzia ca a beneficiat de vaccin fara a face parte dintr-un grup prioritar, intr-o tara in care peste un milion de doze sunt in prezent administrate cu prioritate personalului medical si rezidentilor din caminele de batrani.Mai multi membri ai statului major sunt acuzati in acest raport ca au primit fara sa aiba dreptul o prima doza de vaccin, relateaza elplural.com Generalul fortelor aeriene Miguel Angel Villarroya, de 63 de ani, a dat asigurari totusi ca nu a avut niciodata intentia "de a profita de privilegiile sale in mod nejustificat".Pe langa militari, responsabili politici din diferite partide au primit si ei prima doza de vaccin, fara a face parte nici ei dintr-un grup prioritar.Unul dintre ei, un consilier regional pentru sanatate din Murcia, Manuel Villegas, a fost constrans sa demisioneze.