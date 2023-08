Departamentul de Stat al SUA, obligat sa furnizeze documente

Un important congresmen american a amenintat, joi, ca va obliga prin citatie Departamentul de Stat al SUA sa furnizeze documente si sa permita interogarea a doi oficiali de-ai sai, in cadrul unei anchete de coruptie in Irak, relateaza Reuters.

Intr-o scrisoare adresata Secretarului de Stat, Condoleezza Rice, presedintele comisiei de control a Camerei Reprezentantilor, Henry Waxman, congresmen democrat de California, afirma ca Departamentul condus de aceasta a refuzat sa predea rapoarte referitoare la activitatea Comisiei irakiene de integritate publica, infiintata de el.

Scrisoarea subliniaza ca Departamentul de Stat a refuzat sa permita interogarea a doi oficiali de-ai sai, inaintea unei audieri in Congres, referitoare la coruptia din Irak, care a fost amanata cu o saptamana, pana la 27 septembrie.

Potrivit lui Waxman, Departamentul de Stat a permis comisiei sa consulte documente numai la sediul sau si i-a ingaduit unui al treilea oficial sa discute cu membrii acesteia.

Citatia este, in SUA, o forma de solicitare pe cale juridica a unor informatii, care are caracter coercitiv, desi Departamentul de Stat ar putea refuza sa se conformeze, iar litigiul ar putea fi solutionat, in cele din urma, in instanta.