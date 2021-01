Departamentul de Stat anunta sfarsitul mandatelor lui Trump si Pence cu noua zile mai devreme; Buzzfeed dezvaluie ca este vorba despre un "angajat nemultumit"; Pompeo cere o ancheta interna

Miliardarul republican, infrant in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, ramane insa in functie pana la 20 ianuarie, ziua investirii succesorului sau democrat Joe Biden - cu noua zile mai tarziu decat anunta Departamentul de Stat pe site.Insa, in urma asaltului sangeros de saptamana trecuta al sustinatorilor sai la Capitoliu, indemnurile la demisia lui Donald Trump s-au multiplicat, inclusiv in randul unor alesi republicani, iar democratii au lansat un demers legislativ in vederea destituirii sefului in exercitiu al statului.Departamentul de Stat a anuntat, de asemenea, pe site, sfarsitul mandatului vicepresedintelui Mike Pence.Un mesaj care anunta "dificultati tehnice" a fost postat pe pagina respectiva.Contactat de AFP, Departamentul de Stat american nu a dat explicatii.Potirivt site-ului Buzzfeed, care citeaza doi diplomati sub protectia anonimatului, un "angajat nemultumit" a efectuat aceasta schimbare in biografia presedintelui Donald Tump si vicepresedintelui Mike Pence.Secretarul de Stat american a cerut sa se deschida o ancheta interna in vederea identificarii autorului.CITESTE SI: