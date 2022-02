Der Spiegel: Investitorii, in goana dupa aur

Temerile privind o viitoare recesiune economica au determinat investitorii sa caute o forma sigura de plasament, aceeasi care a inspirat incredere si egiptenilor, acum 5.000 de ani, si vazuta ca intruchiparea unei prosperitati stabile si a bogatiei eterne.

Monedele vin si pleaca, dar aurul este etern. Moneda de metal este acum mai puternica decat oricand, noteaza Der Spiegel. Aceasta cerere fara precedent de aur a crescut si valoarea lui. Vinerea trecuta, pretul unei uncii de aur a atins 900 de dolari, pentru prima data in istorie, cu aproape 50% mai mult decat acum un an. Ultima data cand aurul a fost la fel de bine cotat s-a intamplat in ianuarie 1980, dar numai pentru o zi.

Acum, pretul aurului in Rusia a crescut cu circa 25%, comparativ cu acceasi perioada a anului trecut. Miliardarii din regiunea Golfului Persic investesc si ei din ce in ce mai mult in metalul pretios. In Germania, de asemenea, sunt inca oameni care isi amintesc deprecierea monedei nationale in 1923, care a lasat saraci milioane de deponeti la banci. Chiar si fostul presedintele Rezervei Federale americane, Alan Greenspan, a punctat recent ca economiile nu sunt imune in fata inflatiei.

The Washington Times: SUA aredeficit de aliati in Afganistan

Ads

Statele Unite au fost nevoite sa trimita puscasi marini in Afganistan, din cauza ca ceilalti membri NATO nu vor sa desfasoare noi forte in zonele cele mai volente din Irak, si nu si-au respectat promisiunile de a trimite trupe, acuza voci din Congres si serviciile de informatii, citate de The Washington Times.

Criticile vin intr-un moment in care Pentagonul are in vedere trimiterea a 3.200 de puscasi marini in Afganistan, iar secretarul american al Apararii a acuzat public aliatii din NATO pentru lipsa de pregatire. "Sunt ingrijorat de desfasurarea de consilieri militari care nu sunt antrenati corespunzator, si ma tem ca avem forte militare care nu stiu cum sa gestioneze ofensiva impotriva insurgentei" declara ieri Gates publicatiei The Los Angeles Times.

Ads

Seful Pentagonului afirma, pe de alta parte, ca majoritatea fortelor europene din NATO, au fost antrenate pentru a intampina o invazie a armatei sovietice in timpul Razboiului Rece. Criticile lui Gates au fost respinse de secretarul general NATO, care a declarat ca trupele aliate sunt perfect pregatite si gata sa isi faca datoria. Membrii Comisiei pentru Forte Armate din Camera Reprezentantilor s-au opus luni la rand ideii de a trimite noi puscasi marini, pentru a ajuta NATO sa gestioneze situatia in sudul tulburat al Afganistanului.

Le Figaro : Al-Qaida sustine ca are filiala in Marea Britanie

Razboi psihologic sau amenintare reala? se intreaba Le Figaro. Al-Qaida a anuntat crearea unei aripi in Marea Britanie, potrivit unui comunicat postat pe un site de Internet serios, care lanseaza in mod regulat mesaje islamiste. Timp de 3 zile, la inceputul anului, declaratia a fost afisata pe site-ul in limba engleza, accesibil doar cu parola.

Ads

Obiectivul declarat al gruparii auto-intitulate filiala Al-Qaida in Marea Britanie este, potrivit site-ului, atacarea centrelor si a intereselor occidentale, si eliminarea membrilor clasei politice, incepand cu Brown si Blair. Pare o simpla declaratie, in conditiile in care nu s-a stabilit legatura directa a autorilor cu nici o grupare terorista.

Dar amenintarea este luata in serios, noteaza Le Figaro. Unii expertii in terorism international spun ca mesajul este clar si bine scris, iar stilul este similar celui folosit de regula de Al-Qaida. Altii apreciaza insa ca reteaua terorista este in general mai putin exacta in specificarea planurilor sale de atac, si nu obisnuieste sa numeasca lideri politici ca viitoare tinte.

Temerile raman insa, in conditiile in care Internetul a devenit o arma redutabila pentru teroristi, un adevarat rezervor de oxigen pentru ei. Specialisti nu uita ca unul dintre proiectele de atentat din Spania a aparut pe site in 2003, inaintea atacurilor de la Madrid. Indiferent insa de credibilitatea amenintarii teroriste in Marea Britanie, noteaza Le Figaro, analistii admit ca noul comunicat face parte din razboiul psihologic, derulat de miscarea islamista.

Ads

New York Post: Fost delegat la ONU, finantator Al-Qaida

Un fost congresman si delegat la Natiunile Unite, a fost inculpat pentru contributia la o retea de finantare a terorismului, care a trimis peste 130.000 de dolari unui simpatizant Al-Qaida, care ameninta trupele americane si internationale din Afganistan. Potrivit New York Post, Mark Deli Siljander, un republican din Michigan, a fost inculpat pentru spalare de bani, conspiratie si obstructionarea justitiei.

Procurorii au stabilit ca fostul deputat la ONU a mintit in privinta angajarii sale de catre un grup de lobby senatorial, care ajuta un fond de caritate Islamic, folosit de fapt pentru trimiterea de fonduri pentru teroristi. Siljander, care a fost in Camera Reprezentantilor din 1981 si pana in 1987, a fost numit de presedintele Reagan ca delegat SUA la Natiunile Unite, pentru un an, in 1997. (Ada Voicu)

Ads