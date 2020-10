Descoperire uluitoare in burta unui rechin capturat in Indonezia. Pescarilor nu le-a venit sa creada ce-au vazut

In mediul online s-a viralizat imaginea unui rechin "bebelus" cu corpul complet format, dar cu un singur ochi, in mijlocul capului, scos din corpul unui rechin cu o infatisare normala. Este vorba despre o captura anuntata de autoritatile din Maluku ( Indonezia ), pescarii in cauza ramanand uluiti de ceea ce au descoperit. Conform spuselor acestora, ciudata era si culoarea alba a rechinului, "ca laptele".Cel mai probabil este vorba despre o malformatie, cu atat mai mult cu cat in pantecele rechinului femela se mai aflau alti doi rechini mici, da care nu ieseau cu nimic in evidenta. Nu este insa prima data cand s-a descoperit un asemenea exemplar de rechin albinos ciclop, specialistii fiind la curent cu existenta acestei boli rare care nu permite orbitelor sa se separe.