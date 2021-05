Un opozant din Belarus, arestat dupa ce avionul civil in care se afla a fost deturnat. Aeronava a fost fortata cu un MiG-29 sa aterizeze la Minsk

Oficialii canalului denunta o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a spus ca este vorba de un "act abject", relateaza AFP.Roman Protasevici, 26 de ani, a fost retinut pe aeroportul din Minsk dupa ce a coborat din avionul care provenea de la Atena si avea ca destinatie Vilnius, capitala Lituaniei, a explicat Nexta pe retelele de socializare.Conform acestei surse, avionul a fost deviat de pe traiectoria sa in urma unei "alerte cu bomba". Serviciul de presa al presedintiei belaruse a precizat pentru Telegram ca un avion de vanatoare MiG-29 a fost trimis de armata pentru a intercepta aceasta aeronava.In noiembrie anul trecut, serviciile de securitate belaruse (KGB) l-au plasat pe Protasevici pe lista "persoanelor implicate in activitati teroriste".Tanarul este un fost colaborator al Nexta, o institutie media care a jucat un rol de prim-plan in marele val de contestare fata de realegerea in 2020 a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994.Arestarea a fost condamnata imediat de opozanta Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania. Ea a scris pe Twitter ca regimul "a fortat" aterizarea avionului lui Roman Protasevici care, in opinia sa, "risca pedeapsa cu moartea in Belarus".La randul sau, presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a spus ca arestarea opozantului belarus la Minsk, dupa deturnarea avionului care il ducea la Vilnius, este un "act abject"."Un eveniment fara precedent! Un avion civil de pasageri care zbura spre Vilnius a fost constrans sa aterizeze la Minsk", a scris pe Twitter seful statului lituanian.Opozantul Roman Protasevici "a fost arestat, regimul (de la Minsk) fiind in spatele acestui act abject", a adaugat Nauseda."Cer eliberarea de urgenta a lui Roman Protasevici", a mai transmis el, facand apel la NATO si UE, din care face parte si Lituania, "sa reactioneze imediat la amenintarea reprezentata de regimul belarus la adresa aviatiei civile internationale", conform unui comunicat separat difuzat de biroul sau de presa."Voi vorbi despre asta la summitul UE de la Bruxelles" de saptamana viitoare, a adaugat el.Lituania i-a acordat statut de refugiat lui Roman Protasevici, fost colaborator al Nexta.