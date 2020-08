Dezastru dupa Uraganul Laura: numarul mortilor a ajuns la 31 in Haiti, iar alte 14 victime sunt in SUA

Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards, a confirmat ca cel putin 10 persoane si-au pierdut viata in acest stat american, jumatate dintre ele din cauza monoxidului de carbon produs de generatoare portabile folosite in interiorul locuintelor in urma intreruperii alimentarii cu electricitate.Alte patru decese au fost provocate de caderi de arbori si un barbat a murit inecat dupa naufragiul ambarcatiunii sale in timpul acestui uragan.Un numar de 464.813 locuinte au ramas fara electricitate in Louisiana in cursul zilei de vineri, potrivit site-ului Poweroutage.us.In statul Texas, trei din cele patru decese inregistrate au fost cauzate, de asemenea, de intoxicatii cu monoxid de carbon. Victimele erau persoane fara adapost, care s-au refugiat intr-o sala de biliard si au adus in interior un generator portabil, potrivit cotidianului Beaumont Enterprise.Presa locala a raportat inca un deces in estul statului Texas, insa fara sa poata sa confirme o asociere directa a acestuia cu uraganul Laura. Barbatul decedat ar fi fost victima caderii unui copac pe rulota sa din Hemphill, potrivit unui post TV asociat retelei CBS.Uraganul Laura, care a devastat duminica Haiti, a facut in acest stat insular cel putin 31 de victime si a ranit opt persoane. Alti opt oameni sunt dati disparuti, potrivit unui comunicat publicat vineri de Protectia Civila din Haiti.In Republica Dominicana, cu care Haiti imparte insula Quisqueya, patru persoane au fost ucise.In Cuba, cel putin 340.000 de persoane au fost evacuate ca masura de precautie.Dupa ce a traversat Marea Caraibilor, furtuna Laura a crescut in intensitate cand a ajuns in Golful Mexic si a devenit un uragan de categorie 4 pe scala Saffir-Simpson, care contine cinci trepte.Uraganul Laura a fost apoi retrogradat in categoria furtunilor tropicale joi dupa-amiaza.