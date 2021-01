Dezastru facut de pandemie in SUA, in 2020: aproape 20 de milioane de cazuri si peste 345.000 de decese de COVID-19

Acest bilant publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT vineri) indica 3.426 mai multe decese decat miercuri si 227.796 noi contagieri.Statul New York ramane cel mai afectat de pandemie cu 37.983 de morti, urmat de Texas (27.942), California (25.515), Florida (21.673) si New Jersey (19.042).Alte state care au inregistrat un numar mare de decese sunt Illinois (17.978), Pennsylvania (15.947), Michigan (13.018), Massachusetts (12.423) si Georgia (10.934).In ce priveste numarul contagierilor, California este cel mai afectat cu 2.273.464 de cazuri, urmat de Texas cu 1.766.410, de Florida cu 1.323.315, de New York cu 978.783 de cazuri si de Illinois cu 963.389.Bilantul provizoriu al deceselor - 345.271 - depaseste cu mult estimarile initiale ale Casei Albe, care a prevazut in cel mai rau dintre cazuri intre 100.000 si 240.000 de morti din cauza pandemiei.Pe de alta parte, Institutul de Metrica si Evaluare a Sanatatii (IHME) al Universitatii din Washington , pe ale carui modele de predictii se bazeaza Casa Alba , a calculat ca atunci cand presedintele Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie, SUA vor depasi 420.000 de decese, iar la 1 aprilie numarul mortilor va ajunge la 560.000.