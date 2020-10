SUA, dezbaterea secunzilor

Dar intr-un an al unor alegeri "anormale", precum cele prin care trecem acum, s-au adunat mai multe elemente care maresc importanta intalnirii dintre cei doi cei mai importanti potentiali "locotenenti" si care confera acestora un rol cu mai mare greutate in deciderea rezultatelor finale.Mai intai este varsta inaintata a celor doi candidati la postul de presedinte: Trump are 74 de ani, iar Biden va implini 78 chiar in luna alegerilor.Amandoi au aratat efectele varstei asupra sanatatii si rezistentei lor si nimeni nu se asteapta ca cei doi sa traverseze urmatorii patru ani fara nici un eveniment de sanatate.Mai mult, 69% dintre alegatorii democrati cred ca, daca Joe Biden va iesi victorios in alegeri, el nu va putea completa intreaga durata a mandatului prezidential.Sansele unuia sau altuia dintre competitorii pentru postul de vicepresedinte de a urca, la un anumit moment, ultima treapta a ierarhiei executivului american sunt considerabile.Apoi nu a fost un lucru obisnuit ca diferentele dintre cei doi candidati pentru postul de vicepresedinte sa fie atat de diametral opuse.Mike Pence (nascut la 6 iunie 1959), a fost membru al congresului, reprezentant al statului Indiana (2001-2013) si guvernator al statului (2013-2017). In ultimii patru ani a fost vicepresedinte al tarii.Pence este conservator, crestin practicant, are un mare respect fata de constitutie si de Parintii Fondatori, este impotriva oricarui fel de avort si este pentru justitia conforma constitutiei si codurilor legale.El este un aparator constant al armatei si al fortelor de ordine.Kamala Harris (nascuta la 20 octombrie 1964), a absolvit facultatea de drept la universitatea Harvard, a lucrat in administratia statului California si a devenit procuror general al orasului San Francisco. Din anul 2017 a devenit senatoare a statului.Ea este numita "cel mai liberal membru al senatului", este coautoarea proiectului utopic "Green New Deal", s-a opus numirii judecatorilor conservatori si se opune nominalizarii judecatoarei Ami Coney Barrett in ultimele zile ale mandatului lui Trump.In timpul audierilor pentru nominalizarea lui Brett Kavanaugh a fost cea mai agresiva membra a comisiei judiciare, acuzandu-l pe candidat de fapte care s-au dovedit false si care nu au fost niciodata confirmate de vreun martor.Desi ea se autonumeste "femeie de culoare" are o origine etnica multipla cu mama indianca si tata jamaican. Nu are nici o conexiune cu comunitatea african-americana din Statele Unite.Kamala Harris a luat apararea celor care intretin violentele din mai multe mari orase americane si i-a descris ca agentii cei mai activi ai schimbarilor de care tara are nevoie.In ziua de 7 octombrie, in sala universitatii din Salt Lake City, statul Utah, cu un auditoriu minim si cu paravane de plexiglas intre cei doi candidati s-a desfasurat pentru 90 de minute o dezbatere moderata de Susan Page, directoarea biroului din Washington D.C a ziarului USA Today.Temele puse in discutie au fost pandemia COVID19, taxele, economia, schimbarile climatice, relatia cu China , rolul USA in lume, Tribunalul Suprem, justitia rasiala si integritatea alegerilor.La toate capitolele discutate au iesit in evidenta diferentele dintre ideile si platformele electorale ale celor doua partide.Vicepresedintele Pence a aratat o buna cunoastere a guvernarii, a vorbit cu calm despre realizarile actualei administratii, a explicat actiunile guvernului pentru combaterea epidemiei si a raspuns coerent si cu fapte la criticile senatoarei Harris.Aceasta a incercat sa introduca dubii legate de echipa Trump, a numit incompetenta strategia de combatere a epidemiei si a calificat drept dezastru si esec tot ce a promovat presedintele Trump si administratia lui.Au fost si momente de tensiune, cu intreruperi si replici repezite de ambele parti, dar - in ansamblu - competitia vicepresedintilor a fost net superioara dezbaterii dintre candidatii prezidentiali, a avut mai mult continut si a abordat teme mai diverse.Si felul in care Susan Page a moderat discutia a fost mai bun si mai echilibrat decat stilul lui Chris Wallace, care nu a dat dovada impartialitate, a pierdut controlul dezbaterii si a lasat pe cei doi candidati sa se incaiere.Dezbaterea vicepresedintilor nu aduce voturi.Rolul ei cel mai important este sa dea publicului o sansa sa urmareasca pe viu comportamentul si calitatile celor care ar putea deveni peste noapte seful statului.Cine spune adevarul si cine minte, cine inspira mai multa incredere, cine se eschiveaza de la raspunsurile oneste, cine are cunostinte mai exacte de economie, fiscalitate, securitate nationala, probleme sociale sau politica externa.Pana in ianuarie 2020, mersul echipei Trump s-a bucurat de succes, cu mari reusite economice, cu cele mai scazute cifre de somaj din ultimii 65 de ani si cu o perspectiva clara de a avea succes in realegeri.Pandemia si recesiunea economica rezultata din ea au schimbat totul si a permis echipei electorale democrate sa foloseasca situatia critica a tarii intr-o sustinuta campanie de critici si acuzatii.In prezent, aproape toate sondajele de opinie arata un avantaj confortabil pentru Joe Biden (Real Clear Politics 9,7%, Fax News 10%, The Economist 9%, Reuters 12% si Rasmussen 12%).Dezbaterea prezidentiala nu a adus nici o schimbare in favoarea lui Trump si - cu numai 26 de zile pana la alegeri - timpul pare prea scurt pentru a modifica semnificativ datele.Suporterii lui Trump, care mai spera, remaintesc cum - in anul 2016 - sondajele au aratat, pana in ziua alegerilor, cum Hillary Clinton domina campul electoral, iar sansele ei de a fi aleasa erau estimate la 85-90%.Retrospectiv, a fost documentata eroarea sondajelor care au investigat prea putin categoriile de votanti cu educatie redusa si pe cei din mediul rural.Insa parerea celor mai sceptici este ca minunile nu se repeta decat foarte rar.