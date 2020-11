FOTO Diamantul roz "Spiritul Trandafirului", vandut cu o suma record la Geneva. 26 de milioane de dolari a dat noul proprietar pe faimoasa bijuterie

Denumita "Le Spectre de la Rose", dupa celebra creatie a baletului rusesc, aceasta nestemata de 14,83 de carate reprezinta cel mai mare diamant de acest tip - violet-roz din clasa "vivid" - pus in vanzare in cadrul unei licitatii.Descris de Sotheby's drept "o adevarata minune a naturii", diamantul a fost adjudecat miercuri contra sumei de 26,6 milioane de dolari (24,3 milioane de franci elvetieni).Extras de producatorul rus Alrosa in iulie 2017, diamantul a fost taiat din cel mai mare cristal roz gasit vreodata pe teritoriul tarii. El a fost prezentat in Hong Kong Singapore si Taipei.Spre deosebire de diamantele albe, cele colorate natural prezinta o structura cristalina aparte care reflecta lumina producand efectul culorii.Numit "The Spirit of the Rose", diamantul de 14,83 carate a fost initial estimat ca va fi vandut pentru o suma cuprinsa intre 23 si 38 de milioane de dolari.Licitatia a pornit de la 16 milioane de dolari si s-a incheiat la 21 de milioane de dolari. Adaugandu-se comisioanele, piatra pretioasa a stabilit un record mondial pentru diamantele roz-purpuriu.Cumparatorul a licitat prin telefon si a dorit sa ramana anonim."Acest cumparator norocos ar putea profita de pe urma cresterii preturilor pentru diamantele roz asteptata in urmatorii ani, gratie raritatii lor", a spus Tobias Kormind, directorul celei mai mari bijuterii online din Europa, 77 Diamonds, citat de dw.com.Potrivit Sotheby's, cinci dintre zece cele mai scumpe diamante vandute vreodata au fost roz.