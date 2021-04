Dineul corespondentilor la Casa Alba, anulat pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei

Dineul WHCA are loc in mod obisnuit in luna aprilie si a devenit, de-a lungul anilor, un eveniment media care include reprezentatia unui comediant de top si un discurs al presedintelui american in functie.In ultimii ani, printre invitati s-au numarat Michelle Wolf, Hasan Minhaj, Larry Wilmore, Cecily Strong si Joel McHale. In timpul mandatului lui Donald Trump , evenimentul a intampinat obstacole, avand in vedere ostilitatea presedintelui fata de jurnalisti si refuzul lui de a participa.Intr-un comunicat, organizatia a anuntat miercuri: "Am lucrat cu mai multe scenarii in ultimele cateva luni, dar, ca sa o spunem clar: desi se imbunatateste rapid, peisajul Covid-19 nu este un loc in care sa putem lua deciziile necesare pentru a merge mai departe cu un eveniment atat de mare in interior. Cu sau fara dineu, vom petrece urmatoarele luni sarbatorind si onorand Primul Amendament, remarcabilul jurnalism produs in ultimul an si pe tinerii reporteri promitatori care vor forma urmatoare generatie in randurile noastre".Organizatia a mai precizat ca urmatorul dineu este stabilit sa aiba loc pe 30 aprilie 2022 si ca, in curand, va anunta premiile pe care le acorda anual.