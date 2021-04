Cehia expulzeaza 18 diplomati rusi pentru implicare in explozia din 2014 de la un depozit de munitii. Trebuie sa paraseasca tara in 48 de ore

"Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri ai serviciului de informatii rus GRU, unitatea 29155, in explozia depozitului de munitii din zona Vrbetice", (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Babis intr-o scurta interventie televizata.Pe 16 octombrie 2014, mai multe deflagratii au avut loc in depozitul de munitii amintit. Exploziile au cauzat moartea a doi angajati ai unei companii private care inchiriase depozitul de la o firma de stat.La randul sau, Jan Hamacek a spus ca cei 18 de membri ai ambasadei Rusiei la Praga identificati drept agenti secreti vor trebui sa paraseasca teritoriul ceh in termen de 48 de ore.Agentia de presa Interfax l-a citat pe vicepresedintele comisiei de afaceri internationale din camera superioara a parlamentului rus, Vladimir Jabarov, potrivit caruia acuzatiile Cehiei despre implicarea ofiterilor de informatii rusi in explozia din 2014 sunt absurde.Demnitarul rus a adaugat ca raspunsul Moscovei la expulzarea celor 18 diplomati va trebui sa fie proportionat.