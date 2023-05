Disidentii cubanezi lanseaza o "Agenda pentru tranzitie"

Optsprezece disidenti cubanezi au lansat joi la Havana "Agenda pentru tranzitie", platforma politica pentru un proces "care se apropie" in insula comunista si care favorizeaza, in opinia lor, "reconcilierea nationala", relateaza AFP.

"Suntem convinsi ca procesul de tranzitie care se apropie in Cuba va interveni intr-o atmosfera de reconciliere nationala", a declarat Martha Beatriz Roque, economista disidenta eliberata din inchisoare in 2004, care, alaturi de Vladimiro Roca, este la conducerea grupului.

Roca, fost prizonier politic, este fiul fondatorului Partidului Comunist cubanez Blas Roca si unul dintre cei mai vechi disidenti cubanezi.

"Agenda pentru tranzitie" a fost fondata "pentru a lucra impreuna, coordonat", pentru ca, de la transferul de putere intre fratii Castro, "este o cale care pana acum nu a fost urmata de opozitie", a spus Beatriz Roque, la o conferinta de presa. Ea le-a multumit diplomatilor britanici si olandezi - prezenti la reuniune - pentru sustinerea lor.

Mai multe figuri ale disidentei - Elizardo Sanchez, Rene Gomez, Felix Bonne si Guillermo Farinas - au fost prezente si au participat la regrupare.

Roque a calificat drept "indispensabila" participarea cubanezilor in exil la deciziile privitoare la viitorul tarii. Disidentii au ajuns la un acord asupra unei platforme in 30 de puncte, printre care eliberarea priozonierilor politici si incheierea "represiunii", dar nu si in privinta problemei embargoului american.