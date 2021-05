Igor Dodon ameninta cu expulzarea unor ambasadori occidentali in cazul victoriei la legislative

'Daca am fi avut acum un guvern cu puteri depline, nu s-ar fi intamplat asa ceva. Dar, dupa alegeri, atunci cand noi vom castiga si vom investi guvernul nostru, va fi necesar de expulzat cel putin un ambasador din Moldova. Nu vreau ca acum sa apara teze ca Dodon propune expulzarea ambasadorului american sau european. Dar unul trebuie invitat la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (...) De formulat un avertisment, iar daca va face si al doilea pas gresit... Toti pe urma se vor linisti', a declarat Dodon in cadrul unei emisiuni la un post de televiziune afiliat socialistilor.In acest context, Igor Dodon a evocat situatia din 2007, cand ambasadorul Romaniei la Chisinau a fost expulzat din Republica Moldova.'Da, Voronin are o asemenea experienta. Dupa 7 aprilie 2009, a expulzat un ambasador (ambasadorul Romaniei, Filip Teodorescu - n.r.)", a afirmat Dodon in aceeasi emisiune difuzata marti seara.In comparatie cu actiunile diplomatilor occidentali, pe care ii acuza ca s-ar implica direct in desfasurarea procesului electoral, declaratiile Ministerului rus de Externe ar fi 'floricele', in opinia sa.Potrivit lui Dodon, unii ambasadori s-ar fi implicat in formarea listelor electorale ale Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), scrie Gazeta de Chisinau. 'Fiecare candidat la functia de deputat este verificat, iar cand sunt conflicte in organizatiile teritoriale, unii ambasadori se implica in aplanarea acestora', a declarat el.Afirmatiile lui Dodon amintesc de cele ale purtatoarei de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, care recent a denuntat o 'retorica tot mai agresiva' din partea diplomatilor occidentali de la Chisinau pe masura apropierii alegerilor din Republica Moldova, remarca Gazeta de Chisinau.