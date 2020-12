Unul dintre cei doi romani raniti in atacul din localitatea franceza Antony este in continuare in spital

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Paris s-a autosesizat imediat in urma informatiilor aparute in mass-media referitoare la incidentul produs la data de 12 decembrie 2020, in localitatea Antony, prin agresarea cu arma alba a trei persoane, si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la identitatea si starea de sanatate a persoanelor afectate. Ca urmare a demersurilor Ambasadei Romaniei la Paris, autoritatile locale au confirmat ca doua dintre cele trei persoane implicate in incidentul mentionat sunt cetateni romani, acestea fiind transportate la o unitate medicala pentru asistenta de specialitate imediat dupa incident", a transmis, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe.Sursa citata a precizat ca unul dintre cei doi cetateni romani a fost deja externat, iar celalalt cetatean roman este in continuare internat."MAE mentioneaza ca reprezentantii misiunii diplomatice au luat legatura cu cei doi cetateni romani, fiind in continuare in contact permanent cu acestia, cu autoritatile locale si cu unitatea medicala la care se afla persoana ranita. Totodata, autoritatile franceze au demarat o ancheta pentru stabilirea circumstantelor producerii incidentului si a naturii acestuia, autorul fiind cercetat, in aceasta etapa, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor comisa din motive de rasa, etnie sau religie", a mai transmis MAE.Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Paris, continua dialogul cu autoritatile locale, in special cu privire la ancheta in curs si actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru respectarea drepturilor cetatenilor romani."MAE condamna ferm orice act de violenta si orice forma de xenofobie, rasism si discriminare si reitereaza importanta continuarii eforturilor sustinute la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea xenofobiei, a discriminarii de orice natura si a discursului instigator la ura", a ai transmis Ministerul.MAE aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33 (0) 1 47 05 29 66, +33 (0) 1 47 05 27 55, +33 (0) 1 45 50 39 97, +33 (0) 1 47 05 10 40, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al misiunii diplomatice: +33 (0) 6 80 71 37 29.Trei persoane au fost ranite, prin injunghiere, intr-un atac comis, sambata, in orasul francez Antony.Citeste si: