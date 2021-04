Doi marinari romani, raniti pe o nava aflata in Malaesia. Au suferit arsuri pe 40-50% din corp

"Doi navigatori romani de pe nava Rapallo au suferit arsuri pe 40-50% din corp in urma unui accident. Cei doi ar fi fost atinsi cu combustibil incins in timpul cat isi efectuau serviciul in sala masini in ziua de 7 spre 8 aprilie 2021.Vrachierul Rapallo de 75.000 TDW sub pavilion Malta se afla sub operatiuni de incarcare in portul Dickson din Malaysia, port aflat la 350 kilometri sud de Kuala Lumpur", a transmis Sindicatul Liber al Navigatorilor.Sursa citata a mentionat ca marinarii raniti vor fi transferati la un spital de arsi din Malaesia."Navigatorii au fost internati de urgenta la spitalul municipal si acum sunt transferati la spitalul de arsi Manipal Hospital Klang. Nava este acoperita de un contract ITF si are o asigurare la un club P&I de asigurare Norvegian din grupul cluburilor de top", a precizat Sindicatul Liber al Navigatorilor.