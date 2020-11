Tragedie fara margini. Doi proaspat casatoriti s-au inecat in luna de miere, la 4 zile dupa nunta

Dupa ce si-au organizat nunta, la 24 octombrie, Mohammad si Noor au plecat intr-o vacanta care trebuia sa fie una de vis, in Insulele Turks si Caicos. Fericirea celor doi miri n-a durat insa decat 4 zile, la 28 octombrie ambii fiind declarati decedati, in urma unui accident subacvatic.Din cate se pare, ei faceau scufundari in paradisul din Caraibe in momentul in care au fost luati de un curent si scosi la mal in stare de inconstienta. In ciuda primelor masuri de ajutor luate de turistii aflati la fata locului, nu s-a mai putut face nimic pentru ca Mohammad si Noor sa fie salvati.Presa americana a reusit sa ia legatura cu tatal lui Mohammad, care si-a exprimat durerea: "E o pierdere devastatoare, un soc greu de imaginat. Tragedia e si mai mare cand trebuie sa faci o inmormantare comuna a unor tineri ca ei". Mohammad Malik era un avocat de succes, iar Noor Shah o doctorita aflata la inceputul carierei, iar visul lor comun era sa deschida un spital in Pakistan , tara de origine.Citeste si: VIDEO Propunere romantica in adancuri. S-au scufundat in apa ca iubiti si au iesit logoditi. Ce s-a intamplat pe fundul marii