Doi romani si-au abandonat bebelusul de patru luni pe o strada din Verona

Povestea micutului abandonat de parinti i-a impresionat pe politistii veniti la fata locului."Dupa ani de serviciu, este pentru prima data cand ni se intampla un astfel de caz extrem." Acestea sunt cuvintele lui Antonio Taurina, unul dintre cei doi politisti chemati pe via Tevere, unde fusese raportata la 113 prezenta unui copil abandonat, scrie Libertatea citand Verona Sera.Era pe la miezul noptii cand un cetatean pakistanez a chemat politia. Barbatul a anuntat ca a observat, in drum spre serviciu, un nou-nascut infasurat intr-o patura de lana langa poarta unei case.Carabinierii din Verona au identificat parintii copilului abandonat in zona cartierului Golosine. Este vorba despre un cuplu de romani, tatal in varsta de 30 de ani si mama de 34, care locuiesc in Italia de mai bine de un an. In luna iulie a anului trecut s-a nascut primul lor copil si au fost gazduiti la Verona in casa unei romance, o cunostinta.Se pare ca cei doi nu au mai facut fata cheltuielilor atunci cand a venit pe lume si al doilea copil.Bebelusul a fost intre timp rebotezat Zeno, de medicii de la sectia de Pediatrie a Spitalului Borgo Trento, dupa numele sfantului protector al orasului.El se simte bine si in zilele urmatoare serviciile sociale ale municipiului Verona ii vor asigura protectia si ingrijirea.Parintii lui vor trebui sa raspunda insa in fata judecatorilor pentru infractiunea de "abandon de minori agravat, comis de un parinte".