Domeniul Neverland al lui Michael Jackson a fost vandut pentru 22 de milioane de dolari

Proprietatea din Los Olivos, California, a fost locuinta starului pop din 1987, cand se afla la apogeul carierei, pana la moartea sa in 2009. Michael Jackson a murit de supradoza de medicamente in alta locuinta, in cartierul Holmby Hills din Los Angeles.Dintre cele doua proprietati ale lui Jackson, Neverland se intinde pe 1.091 de hectare, era cea mai cunoscuta. In anii 1990, procurorii din Santa Barbara au facut perchezitii la ferma, pe care au descris-o ca fiind o lume de basm construita de Michael Jackson "pentru a-i atrage pe baieti si a-i molesta". Starul a fost achitat pentur aceasta acuzatie.Ferma avea un parc tematic, un tren si o gradina zoologica unde erau tinuti urangutani si un elefant pe nume Gypsy, primit de la Elizabeth Taylor in 1991. Neverland se afla pe piata la vanzare din 2015, primul pret cerut fiind de 100 de milioane de dolari.Potrivit The Wall Street Journal, ferma lui Jackson a fost in sfarsit vanduta lui Burkle, asociat pentru scurt timp al cantaretului si co-fondatorul fondului de investitii Yucaipa Companies, dupa ce pretul a scazut la 31 de milioane de dolari anul trecut.La momentul vanzarii, ferma era detinuta de cei care ii administrau proprietatile lui Jackson impreuna cu firma Colony Capital, un fond de investitii imobiliare.Initial, Jackson a platit pentru aceasta proprietate 19,5 milioane de dolari dar intrucat s-a imprumutat foarte mult, Colony Capital a devenit co-proprietar.NeverLand are o vila de peste 1.100 de metri patrati, inconjurata de gradini si un lac imens, o priveliste superba catre sud si nord. Exista spatiu pentru gratar, piscine, teren de tenis. Exista de asemenea trei case pentru oaspeti, un cinematograf cu scena, adaposturi pentru animale.Dupa moartea lui Michael Jackson, Neverland a devenit Sycamore Valley Ranch iar parcul de distractie a fost desfiintat.