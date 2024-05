Donald Rumsfeld, dat in judecata pentru tortura de un grup irakian

Un grup irakian pentru apararea drepturilor omului a anuntat luni ca a inaintat 200 de actiuni in justitie in Statele Unite ale Americii impotriva fostului ministru al apararii american Donald Rumsfeld si a unor societati de securitate americane, pentru presupusul lor rol in torturarea detinutilor irakieni.

Ali Qaissi, seful grupului "Societatea victimelor ocupatiei in Irak", a indicat ca aceste plangeri privind rele tratamente si abuzurile asupra detinutilor irakieni au fost depuse la tribunale din statele americane Virginia, Michigan si Maryland, informeaza AFP.

"Aproximativ 30 de actiuni in justitie au fost deja acceptate. Tortura facea parte din sistem. Responsabilii vor trebui pedepsiti, iar victimele despagubite", a declarat pentru AFP Ali Qaissi.

Qaissi a indicat ca el insusi a fost torturat de trupele americane in Irak, in timpul unei detentii de sase luni, insa a refuzat sa furnizeze detalii suplimentare in acest caz.

Anul trecut, grupari pentru apararea drepturilor omului francez, german si american au intentat procese pentru tortura impotriva lui Donald Rumsfeld, care, impreuna cu alti responsabili, a fost facut raspunzator de rele tratamente aplicate detinutilor, in inchisori americane, intr-un recent raport al Senatului american.

"Acordul lui Rumsfeld pentru recurgerea la tehnici de interogatoriu agresive, la baza de la Guantanamo, a fost 'cauza directa privind supunerea detinutilor la rele tratamente' si 'a influentat si contribuit la utilizarea unor tehnici de maltratare in Afganistan si in Irak", indica amintitul raport publicat la 12 decembrie.

Cinci agenti ai societatii de securitate Blackwater, care lucrau la Bagdad pentru guvernul irakian, fiind angajati de Departamentul de Stat al SUA, au fost inculpati pentru "omucidere intentionata" si "tentative de omicid", in cadrul violentelor sangeroase produse in septembrie 2007 in Irak. Inca un inculpat a pledat vinovat de tentativa de omucidere.

