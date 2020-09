Donald Trump a dat un nou decret privind ieftinirea medicamentelor in SUA. Masura afecteaza pe bursa marile companii europene

Indicele european Stoxx din sector a pierdut 0,43% catre ora 9.40 GMT (12.40, ora Romaniei), insa indicele Stoxx 600 a ramas neschimbat, relateaza Reuters.Intre companiile mari incluse in indice, actiunile GlaxoSmithKline s-au depreciat cu 0,93%, ale Sanofi cu 0,75%, ale Roche cu 0,38%, iar ale Bayer cu 0,52%.Decretul semnat duminica de catre Trump, cu 50 de zile inaintea alegerilor prezidentiale, largeste la o serie de medicamente prescrise cu reteta aplicarea clauzei "natiunii celei mai favorizate", aplicata incepand din iulie altor categorii.Aceasta clauza permite alinierea pretului de vanzare cu cel mai mic pret din marile tari industrializate.Textul ocoleste interdictia impusa Medicare - un program federal de asigurare de sanatate a persoanelor in varsta, de a negocia pretul pe care le plateste laboratoarelor.Principala federatie americana din sectorul farmaceutic - "Pharmaceutical Research and Manufacturers of America " - a denuntat aceasta initiativa a Casei Albe, evocand "un atac iresponsabil asupa intreprinderilor care muncesc zi si noapte pentru a lupta impotriva covid-19".Potrivit unor analisti financiari, sectorul farmaceutic mondial realizeaza peste 60% din profit numai pe piata americana.Citeste si: