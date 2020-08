Donald Trump a vrut sa obtina amanarea predarii declaratiilor fiscale, insa magistratii au respins solicitarea

Judecatorul districtual Victor Marrero, care a respins joi argumentele lui Trump ca citatia procurorului Cyrus Vance "este cu mult exagerata", a spus ca nu se justifica o amanare.Judecatorul din Manhattan a spus ca Trump nu a reusit sa demonstreze ca apelul sau are sanse sa aiba succes, sau ca va suporta daune ireparabile in lipsa unei amanari. Cu toate acestea, este improbabil ca declaratiile fiscale ale presedintelui sa devina publice inainte de alrgerile prezidentiale din 3 noiembrie."Deoarece un mare juriu are obligatia legala de a pastra confidentialitatea datelor sale, curtea a constatat ca nu vor fi produse daune ireparabile in urma dezvaluirii catre acesta a datelor fiscale ale presedintelui", a scris Marrero.Avocatii lui Donald Trump nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii. Un purtator de cuvant a procurorului Vance a refuzat sa comenteze.In decizia de joi, Marrero a spus ca respingerea citatiei adresate de procuror firmei de contabilitate a lui Trump, Mazars USA, ar oferi presedintelui imunitate fata de investigatia penala desfasurata de Vance, fata de care Curtea Suprema a decis in iulie ca presedintese nu are dreptul.Intr-un document inregistrat joi in instanta, avocatii lui Trump afirma ca Vance a acceptat sa nu puna in aplicare citatia inainte de data de 27 august.Trump mai incearca amanarea atat la curtea federala de apel din Manhattan cat si la Curtea Suprema.Batalia juridica si regulile marelui juriu referitoare la confidentialitate fac improbabil ca declaratiile fiscale sa devina publice inainte de alegerile din noiembrie.