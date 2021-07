Donald Tusk anunta ca va renunta la presedintia Partidului Popular European

Tusk este presedintele PPE incepand din toamna lui 2019.El a precizat ca discutiile privind succesorul sau la presedintia PPE vor incepe in toamna acestui an.''Desigur, oficial eu pot fi seful partidului... si al Partidului Popular European, ce reuneste numeroase partide europene. Dar asa cum am spus, intentia mea este de a fi implicat 100%, nu 90% sau 80%, in problemele poloneze, asadar mi-am informat deja partenerii, premierii si presedintii din Partidul Popular European, ca am luat decizia de a reveni in politica poloneza'', a explicat Donald Tusk.In 2001, Donald Tusk a fost unul dintre fondatorii Platformei Civice, care dupa alegerile parlamentare din 2019 a format Coalitia Civica, alaturi de alte partide mai mici. El este considerat principalul opozant al lui Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia.Pro-european convins, Donald Tusk a fost prim-ministru al Poloniei in perioada 2007-2014, dupa care a devenit presedinte al Consiliului European, functie detinuta pana in 2019. In aceasta calitate s-a implicat mai ales in solutionarea crizei cauzate de valul de migranti din 2015-2016.In prezent, Partidul Popular European are 82 de partide membre si partenere din 43 de tari.