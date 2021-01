Doua judecatoare de la Curtea Suprema au fost impuscate mortal, in Afganistan

"Din pacate, am pierdut doua judecatoare in atacul de astazi. Soferul lor este ranit", a confirmat purtatorul de cuvant al Curtii Supreme, Ahmad Fahim Qawem."Barbati inarmati le-au atacat masina", a declarat el, precizand ca cele doua femei erau pe drum spre locul de munca la momentul asasinarii cand au fost atacate, in jurul orei 08.30, ora locala. Atacul s-a produs chiar in centrul capitalei."Peste 200 de judecatoare lucreaza la Curtea Suprema", a mai explicat purtatorul de cuvant. Potrivit lui Ferdaws Faramarz, purtator de cuvant al politiei din Kabul.Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atacul.Afganistanul este de cateva luni scena unei serii de atentate care au avut ca tinta personalitati, printre care reprezentanti media, oameni politici si aparatori ai drepturilor omului, noteaza Agerpes.Autoritatile afgane i-au acuzat pe talibani de atacuri, chiar daca gruparea jihadista Stat Islamic le-a revendicat pe unele dintre ele. Saptamana trecuta, armata americana i-a acuzat pentru prima data pe talibani de atacuri tintite.Incidentul de duminica survine la doua zile dupa anuntul Washingtonului privind o recenta reducere a fortelor americane in Afganistan, la 2.500 de militari, cel mai scazut numar de dupa atentatele de la 11 septembrie 2001