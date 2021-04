O singura doza de vaccin reduce la jumatate riscul de transmitere a infectarii cu Covid-19 in familie STUDIU

Persoanele infectate cu virusul la trei saptamani dupa administrarea unei doze de vaccin sunt cu 38% pana la 49% mai putin susceptibile sa transmita virusul membrilor familiei lor decat cele care nu au fost vaccinate, a subliniat Public Health England (PHE) intr-un comunicat.Acest nivel de protectie, observat in jurul celei de-a paisprezecea zi dupa vaccinare, este similar indiferent de varsta persoanei vaccinate sau a membrilor familiei."Este o veste fantastica. Stiam deja ca vaccinurile salveaza vieti si acest studiu, cel mai complet efectuat in conditii reale, arata, de asemenea, ca reduc transmiterea acestui virus mortal", si-a exprimat satisfactia ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock. Acest studiu a urmarit 57.000 de persoane din 24.000 de familii in care o persoana vaccinata a fost testata pozitiv si le-a comparat cu aproape un milion de contacte de persoane nevaccinate.Familiile sunt considerate a fi locuri cu "risc ridicat" in ceea ce priveste transmiterea si "rezultate similare ar putea fi observate in locuri cu riscuri similare de transmitere, cum ar fi locuintele comune si inchisorile", a subliniat PHE.Agentia a subliniat ca o doza de vaccin permite, de asemenea, dupa patru saptamani, reducerea cu 60 pana la 65% a riscului de a dezvolta simptome.Studii anterioare ale PHE au aratat ca vaccinurile Pfizer si AstraZeneca au prevenit 10.400 de decese la persoanele cu varsta peste 60 de ani la sfarsitul lunii martie.Cea mai indoliata tara din Europa, cu peste 127.000 de morti, Regatul Unit este angajat intr-o campanie de vaccinare in masa de la inceputul lunii decembrie, utilizand in prezent vaccinurile AstraZeneca, Pfizer/BioNTech si Moderna.Potrivit datelor oficiale publicate marti, au fost administrate circa 34 de milioane de prime doze si un sfert din populatia adulta, 13,2 milioane de persoane, au primit a doua doza.