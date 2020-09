Presedinta Comisiei Europene vrea intarirea drepturilor persoanelor LGBT in UE

"Comisia va propune in curand o strategie pentru intarirea drepturilor persoanelor LGBTQI (persoane lesbiene, gay, bisexuale, trans, queer, intersex)", a declarat Ursula von der Leyen in primul sau discurs privind starea Uniunii Europene, sustinut in Parlamentul European."Voi pleda pentru recunoasterea reciproca a relatiilor familiale in UE: daca esti parinte intr-o tara, esti parinte in toate tarile", a spus ea."A fi tu insuti nu este o chestiune de ideologie. Este identitatea ta. Si nimeni nu poate sa ti-o ia", a mai declarat Ursula von der Leyen."De aceea, as vrea sa fiu foarte clara:sunt zone fara umanitate. Nu isi au locul in Uniunea noastra", a adaugat sefa CE.In iulie, UE a refuzat subventii europene pentru sase orase poloneze din cauza ca au adoptat rezolutii privindDupa arestarea, in august, a unei activiste la Varsovia, in Polonia s-au inmultit manifestatiile in semn de solidaritate cu comunitatea LGBT. Zeci de participanti la aceasta mobilizare au fost arestati in timpul unor ciocniri cu politia.Luni, in timpul unei dezbateri in Parlamentul European, eurodeputatii au atras atentia asupra atingerilor aduse drepturilor persoanelor LGBT in aceasta tara profund catolica.Eurodeputatul Pierre Karleskind, din partea grupului Renew Europe, a facut apel la Comisia Europeana "sa nu se teama sa initieze proceduri de infringement, sa impuna amenzi, sa taie subventii". Eurodeputata germana Terry Reintke (Verzi) a denuntat o "campanie prezidentiala rusinoasa", bazata pe homofobie si transfobie.Inainte de scrutinul prezidential din iulie, conservatorii aflati la putere au folosit cu promptitudine o retorica anti-LGBT. Presedintele Andrzej Duda, care a fost reales, a comparat "ideologia LGBT" cu un "neobolsevism".Polonia, aflata in colimatorul Bruxellesului in legatura cu chestiuni privind statul de drept, face obiectul unei proceduri declansate de Comisia Europeana in decembrie 2017 din cauza riscului de "incalcare grava" a valorilor UE, ceea ce in teorie ar putea duce la sanctiuni, dar in practica nu avanseaza.Reformele sale in domeniul justitiei au fost condamnate in mai multe randuri de justitia europeana pentru ca afectau independenta judecatorilor.Comisia Europeana va prezenta in viitorul apropiat un prim raport privind respectarea statului de drept in fiecare tara din UE (independenta justitiei, pluralismul media, lupta anticoruptie).