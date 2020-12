Rusia isi intareste prezenta in zona de ciocniri intre kurzi si luptatori sprijiniti de Turcia

Suplimentarea trupelor survine inaintea intalnirii pe care o vor avea marti, in sudul Rusiei, ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau turc Mevlut Cavusoglu. Siria , unde Moscova si Ankara sprijina tabere diferite, va fi unul din subiectele de discutie.Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927 Intre rebeli sprijiniti de Turcia si forte kurde au izbucnit lupte in apropierea orasului Ain Issa, din nordul Siriei, in cursul lunii. Ain Issa este situat de-a lungul autostrazii M4 care leaga principalele orase siriene si unde activeaza de obicei patrule ruso-turce.Forte turce si aliatii lor insurgenti sirieni au cucerit teritorii in regiune in urma unei ofensive in 2019 impotriva militiei kurde YPG, care controleaza parti din nordul si estul Siriei.In comunicatul emis duminica seara, Ministerul rus al Apararii a transmis ca a suplimentat numarul politistilor militari, constatand 'situatia instabila din zona Ain Issa'.'Anterior, in timpul negocierilor cu partea turca, s-a ajuns la acorduri privind desfasurarea de posturi de observare comune ruso-siriene. Echipe aditionale de politie militara rusa au sosit astazi (duminica) in zona Ain Issa pentru a accelera eforturile de stabilizare a situatiei', se spune in comunicat.Moscova, ale carei avioane patruleaza in zona, a lansat un apel catre ambele parti sa inceteze bombardamentele, precizand ca in ultimele 24 de ore nu a mai detectat lovituri din partea luptatorilor sprijiniti de Turcia.Citeste si https://ziare.com/stiri/politie/retrospectiva-dosarelor-interlopilor-ce-capete-au-picat-in-acest-an-1651520